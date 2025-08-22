中職／台鋼雄鷹維持競爭力 吳念庭：跟年輕球員一起成長

快訊

中央社／ 台北22日電
台鋼雄鷹吳念庭。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影
中職台鋼雄鷹隊野手吳念庭19日個人本季首轟出爐，他提到，雄鷹近期打出4連勝、感覺大家變得更會比賽，打到現在還可以維持競爭力，有跟著陣中年輕球員一起成長的感覺。

雄鷹隊近期打出4連勝，吳念庭19日與味全龍隊比賽，單場3打數敲出個人本季首轟，貢獻2分打點，助隊搶勝，也是那場比賽單場MVP；雄鷹今天賽前下半季戰績暫居第2，落後排名首位的中信兄弟1.5場勝差。

吳念庭表示，打下這波連勝，也有觀察到大家變得比較會比賽，今年棒次固定，不會怕1、2個打席打不好就會被換掉，每個人都清楚角色定位，前段棒次想辦法上壘，讓攻勢延續到重砲魔鷹（Steven Moya），「一壘就是魔鷹的得點圈」，只要可以做好、得分的機會就會增加。

吳念庭在內野手群中經驗最豐富，場上也負責幫忙提醒隊友、與學弟們溝通，觀察到陣中的年輕球員越來越會玩球，「打到現在球隊還能維持競爭力，有跟著大家一起一成長的感覺。」

農曆7月將至，被問起是否有過什麼「經驗」，吳念庭表示，之前住在宿舍時，明明沒有風、也不是冷氣出風口，但睡到一半窗簾都會一直晃動，那陣子睡得不好，後來去買了新的窗簾，平時也都會帶著護身符，「寧可信其有」。

至於雄鷹的主場澄清湖棒球場，吳念庭笑說，去日本打球前有陣子跟著La New熊隊（樂天桃猿隊前身）在澄清湖練球，那時候也有人提醒澄清湖有蠻多「傳聞」，當時球場也比較昏暗，走去餐廳那段路會覺得蠻可怕的，「我都用跑的。」

