影／睽違8年直升機再度震撼桃園球場 彩繪黑鷹快速繩降展現戰力

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
此次任務的黑鷹直升機更施以限定塗裝，機身右側繪有國旗與「TEAM ARMY」字樣。記者季相儒／攝影
此次任務的黑鷹直升機更施以限定塗裝，機身右側繪有國旗與「TEAM ARMY」字樣。記者季相儒／攝影

樂天桃猿今天舉辦阿迷趴，睽違8年直升機再度震撼現身樂天桃園棒球場，為慶祝九三軍人節，陸軍司令部今晚與樂天桃猿舉辦「敬軍職棒主題賽」開球活動，以彩繪黑鷹直升機快速繩降、無人機空投開球，展現陸軍現代化建軍成果。

陸軍儀隊、展旗隊與樂隊進場，7個新興戰力單位官兵在巨幅國旗下領唱國歌，展現愛國情操，開球活動最高潮由特戰官兵搭乘黑鷹直升機自30呎高空快速繩降到球場中外野，並由無人機將球投遞完成開球。

陸軍司令呂坤修於特製「新興戰力紀念球」簽名並贈予樂天球團，此次任務的黑鷹直升機更施以限定塗裝，機身繪有國旗與「TEAM TAIWAN」、「TEAM ARMY」字樣，象徵棒球精神與國軍守護家園的決心。

此次任務的黑鷹直升機更施以限定塗裝，機身左側繪有國旗與「TEAM TAIWAN」字樣。記者季相儒／攝影
此次任務的黑鷹直升機更施以限定塗裝，機身左側繪有國旗與「TEAM TAIWAN」字樣。記者季相儒／攝影
黑鷹直升機進行快速繩降。記者季相儒／攝影
黑鷹直升機進行快速繩降。記者季相儒／攝影
睽違8年直升機再度震撼現身樂天桃園棒球場。記者季相儒／攝影
睽違8年直升機再度震撼現身樂天桃園棒球場。記者季相儒／攝影
陸軍儀隊、展旗隊與樂隊進場，7個新興戰力單位官兵在巨幅國旗下領唱國歌，展現愛國情操。記者季相儒／攝影
陸軍儀隊、展旗隊與樂隊進場，7個新興戰力單位官兵在巨幅國旗下領唱國歌，展現愛國情操。記者季相儒／攝影
特戰官兵搭乘黑鷹直升機自30呎高空快速繩降。記者季相儒／攝影
特戰官兵搭乘黑鷹直升機自30呎高空快速繩降。記者季相儒／攝影
樂天桃猿今天舉辦阿迷趴，睽違8年直升機再度震撼現身樂天桃園棒球場，為慶祝九三軍人節，陸軍司令部今晚與樂天桃猿舉辦「敬軍職棒主題賽」開球活動。記者季相儒／攝影
樂天桃猿今天舉辦阿迷趴，睽違8年直升機再度震撼現身樂天桃園棒球場，為慶祝九三軍人節，陸軍司令部今晚與樂天桃猿舉辦「敬軍職棒主題賽」開球活動。記者季相儒／攝影
無人機將球投遞給特戰指揮官完成開球。記者季相儒／攝影
無人機將球投遞給特戰指揮官完成開球。記者季相儒／攝影

