中職／家鄉台東首轟獻家人 林家鋐聽洪總名言有進步

台鋼雄鷹隊20日在台東主場迎戰味全龍，終場以7：4逆轉勝，23歲二壘手林家鋐在4局下面對艾璞樂敲出生涯首轟，在家鄉締造紀錄，林家鋐拿到球後想要獻給家人，「很開心、很興奮，也很驚喜，剛好讓比數超前。」

出身高雄的林家鋐，三級棒球時期都在高雄發展，不過父親是台東人，過去常回台東，學生時期曾在台東球場出賽但沒敲過全壘打，這是生涯第一支，只可惜家人剛好來的是5、6日對富邦悍將隊的比賽，20日的那一轟就沒能現場見證。

林家鋐在2020年高中畢業投入中職選秀落榜，選擇進入台體大磨練，2022年再度叩關獲台鋼第7指名。林家鋐回憶道，「那時候高中剛選，也沒有抱什麼期待，大學繼續精進自己，讓自己更成熟再進來。」

談到本季進步，林家鋐認為打擊輸出比過去更穩定，腳程仍是最大優勢，「打擊今年好像有進步一點，但還有很多細節要做好，慢慢練，有一天會好的，就跟洪總（洪一中）說的一樣『不好再練而已，沒關係』。」

守備方面，林家鋐坦言仍有不足，不過經常向隊友吳念庭請益，「有念庭學長就是很安心的一件事，他會提醒我站位和細節，因為我在內野4個位置都比較緊繃，他也常跟我說不用太嚴肅，放開一點。」