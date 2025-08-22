中職／家鄉台東首轟獻家人 林家鋐聽洪總名言有進步

快訊

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／台北即時報導
台鋼雄鷹隊林家鋐。記者許正宏／攝影
台鋼雄鷹隊20日在台東主場迎戰味全龍，終場以7：4逆轉勝，23歲二壘手林家鋐在4局下面對艾璞樂敲出生涯首轟，在家鄉締造紀錄，林家鋐拿到球後想要獻給家人，「很開心、很興奮，也很驚喜，剛好讓比數超前。」

出身高雄的林家鋐，三級棒球時期都在高雄發展，不過父親是台東人，過去常回台東，學生時期曾在台東球場出賽但沒敲過全壘打，這是生涯第一支，只可惜家人剛好來的是5、6日對富邦悍將隊的比賽，20日的那一轟就沒能現場見證。

林家鋐在2020年高中畢業投入中職選秀落榜，選擇進入台體大磨練，2022年再度叩關獲台鋼第7指名。林家鋐回憶道，「那時候高中剛選，也沒有抱什麼期待，大學繼續精進自己，讓自己更成熟再進來。」

談到本季進步，林家鋐認為打擊輸出比過去更穩定，腳程仍是最大優勢，「打擊今年好像有進步一點，但還有很多細節要做好，慢慢練，有一天會好的，就跟洪總（洪一中）說的一樣『不好再練而已，沒關係』。」

守備方面，林家鋐坦言仍有不足，不過經常向隊友吳念庭請益，「有念庭學長就是很安心的一件事，他會提醒我站位和細節，因為我在內野4個位置都比較緊繃，他也常跟我說不用太嚴肅，放開一點。」

吳念庭 台鋼雄鷹 中職選秀

相關新聞

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角

富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」...

