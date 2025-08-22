中職／大巨蛋內曬「太陽」 雄鷹加溫手感出奇招

台鋼雄鷹隊今年在台北大巨蛋戰績2勝5敗，團隊打擊率更是不到2成，今天回到這個有著冷氣的室內場館，球隊工作人員趕緊在場邊貼上「太陽」圖片，希望冰冷的手感也能隨之加溫，曾子祐賽前就說：「我來曬一下太陽。」

雄鷹今年在大巨蛋的團隊打擊率1成94、上壘率2成42、長打率0.244，打擊教練蔡昱詳也有觀察到這個現象，「溫差確實有差。」

「我個人看法，南部球隊習慣炎熱。」蔡昱詳表示：「來到巨蛋有冷氣，就像我們人在室外突然進到冷氣房這樣，北部球隊到南部遇到大太陽，也會體能下滑比較快。」

也因此今天賽前蔡昱詳提醒球員要盡快適應溫差，比賽過程中要保持身體的熱度，「覺得有點冷外套就趕快穿著，一冷身體關節就會僵硬，也會影響運動表現。」尤其雄鷹陣中年輕球員居多，「比較沒有適應不同溫度這樣的經驗。」

曾子祐今年在大巨蛋雖然敲出8支安打、打擊率3成33，不過去年在此打擊率僅2成11，今天賽前看到球團人員將「太陽」圖片放在休息室，就建議外面板凳區也要放幾張，曾子祐自認在大巨蛋打得不順，所以要來曬太陽。