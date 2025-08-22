快訊

中職／大巨蛋內曬「太陽」 雄鷹加溫手感出奇招

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐在台北大巨蛋「曬太陽」，希望能讓手感加溫。記者許正宏／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐在台北大巨蛋「曬太陽」，希望能讓手感加溫。記者許正宏／攝影

台鋼雄鷹隊今年在台北大巨蛋戰績2勝5敗，團隊打擊率更是不到2成，今天回到這個有著冷氣的室內場館，球隊工作人員趕緊在場邊貼上「太陽」圖片，希望冰冷的手感也能隨之加溫，曾子祐賽前就說：「我來曬一下太陽。」

雄鷹今年在大巨蛋的團隊打擊率1成94、上壘率2成42、長打率0.244，打擊教練蔡昱詳也有觀察到這個現象，「溫差確實有差。」

「我個人看法，南部球隊習慣炎熱。」蔡昱詳表示：「來到巨蛋有冷氣，就像我們人在室外突然進到冷氣房這樣，北部球隊到南部遇到大太陽，也會體能下滑比較快。」

也因此今天賽前蔡昱詳提醒球員要盡快適應溫差，比賽過程中要保持身體的熱度，「覺得有點冷外套就趕快穿著，一冷身體關節就會僵硬，也會影響運動表現。」尤其雄鷹陣中年輕球員居多，「比較沒有適應不同溫度這樣的經驗。」

曾子祐今年在大巨蛋雖然敲出8支安打、打擊率3成33，不過去年在此打擊率僅2成11，今天賽前看到球團人員將「太陽」圖片放在休息室，就建議外面板凳區也要放幾張，曾子祐自認在大巨蛋打得不順，所以要來曬太陽。

曾子祐 台鋼雄鷹

相關新聞

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角

富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」...

