中職／發燒到下床都困難 王威晨變健康寶寶會合一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟象打者王威晨。 聯合報系資料照
中信兄弟象打者王威晨。 聯合報系資料照

中信兄弟隊近期感冒在隊內流行，王威晨就在14日因重感冒本季首度下二軍，不過今天已經在場邊正常練習，王威晨澄清自己不是流行性感冒，但這段期間也因發燒痛苦不堪，好在退燒就沒事。

「很嚴重，走路都很困難，四肢痠痛。」王威晨形容自己與感冒奮鬥的歷程，雖然沒有咳嗽，但在發現無法短期內歸隊時就立刻跟教練建議自己可以下二軍。

而被移往二軍名單的期間，王威晨剛好一直在發燒，一度燒到快40度，但沒有其他特殊症狀，去醫院檢查2次也都沒驗出流感，反而是食慾沒有受到影響，「醫生都覺得奇怪。」

退燒之後就恢復正常，不過王威晨透露，發燒期間幾乎都在床上無法動彈，這2天才開始正常訓練，「也有一周沒有比賽了，不確定狀況怎麼樣，還是要上去打了才知道。」

有趣的是，王威晨最近因為詹子賢「爆料」，外界才知道他入住旅館的小習慣，打開房門前不僅是敲門，還會說「安打、全壘打」，祈願自己打擊能夠發揮。

今天談到此事，王威晨表示，自己對於這類的習俗是相信但不害怕，所以才換個想法去溝通，只不過詹子賢在後面跟著說「雙響砲」沒想到真的在今年6月1日敲出雙響砲，王威晨笑說：「我下次要阻止他，願望被他許走了。」

王威晨 詹子賢 中信兄弟

