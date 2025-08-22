快訊

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊新洋投韋禮加可能沒有一軍測試機會了。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚未登錄的韋禮加只能透過二軍賽事評估，柯威士下一場登板會是關鍵。

兩位新來的洋投中，韋禮加在二軍已經出賽2場，不過前一場面對台鋼雄鷹二軍5局被敲6支安打、失4分（2分責失），另一場則是5局失1分。兄弟投手教練王建民指出，韋禮加控球不算頂尖，但能控制進好球帶，只是揮空率不算高。

已經登錄一軍的柯威士初登板面對富邦悍將隊，2.1局被敲7支安打、失5分，在831大限前還有一次一軍出賽機會，觀察實戰，由於目前一軍已經登錄滿4人，王建民坦言，目前較無讓韋禮加上一軍的空間。

原有的三洋投中，羅戈、李博登近期表現都沒太大問題，但黃博多有著對戰左打弱勢的問題，一軍對左打被打擊率2成81、對右打2成41，王建民也指出，黃博多在對戰左打的掌握度還需要加強。

羅戈 王建民

