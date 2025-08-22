聽新聞
中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索
味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透露線索只有右投、美國人、沒有亞洲經驗。
龍隊目前洋將包括鋼龍、艾璞樂、龍聖、鑀龍，以及不占洋將名額的伍鐸，日前剛除役未上一軍的康龍，外界以為洋投陣容已定，其實並非如此，一張工作證申請引起好奇，總教練葉君璋證實將有新洋投。
丁仲緯表示，新洋投今天已到台灣，還有一些程序進行中，是這陣子注意到的人選，與他滿快就達成共識。
媒體提問試圖找線索，最終只得到右投、沒有亞洲經驗、美國人，對於是否有大聯盟經歷、今年先前在哪裡出賽都無法透露。
丁仲緯表示，新洋投是否會留用，還要與現有洋投相比，目前還不確定，找來這位洋投同時也是為了明年準備。
