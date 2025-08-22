快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵。圖／台鋼雄鷹隊提供
中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵。圖／台鋼雄鷹隊提供

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他是最好的選手之一，這樣更有打倒他的價值。」

台鋼雄鷹隊先發投手後勁日前締造跨季22連勝的聯盟新紀錄，兄弟是少數能從他手中打下7分的球隊，但那一場後勁還是沒輸，面對這樣的強敵，平野惠一表示：「如果我們有安打、有得分，拿下勝利的話，可以鼓勵我們一下。」

選手時期是否曾遇過這樣長期連勝中的投手？平野惠一表示，自己只會專注在當下那一場，不會在意對手是否連勝，不過後勁是很好的投手，「遇到好的投手，我的鬥志會更強烈。」

兄弟捕手高宇杰感冒尚未完全康復，今天依舊由陳統恩擔任先發，高宇杰則是在後段待命，平野惠一表示：「還是會看狀況，但不會勉強。」

重感冒的王威晨也已經回到球場，要等待下二軍期限滿了之後才能歸隊，平野評估，王威晨一直是以最短回歸一軍的方式在準備，今天看起來也是這樣的方向。

高宇杰感冒後，最近2場都由陳統恩扛起先發捕手，平野惠一認為他的表現「還不差」，過程中沒有失誤是好事，不過作為職業選手，直到脫下球衣那一刻都要注意不能失誤，「相信這幾場的經驗，他知道自己要加強什麼，怎麼去面對。」

後勁 高宇杰 平野惠一

延伸閱讀

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中職／李振昌有危機意識 平野惠一：現役球員應追求進化

中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

相關新聞

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角

富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。