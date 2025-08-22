中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他是最好的選手之一，這樣更有打倒他的價值。」

台鋼雄鷹隊先發投手後勁日前締造跨季22連勝的聯盟新紀錄，兄弟是少數能從他手中打下7分的球隊，但那一場後勁還是沒輸，面對這樣的強敵，平野惠一表示：「如果我們有安打、有得分，拿下勝利的話，可以鼓勵我們一下。」

選手時期是否曾遇過這樣長期連勝中的投手？平野惠一表示，自己只會專注在當下那一場，不會在意對手是否連勝，不過後勁是很好的投手，「遇到好的投手，我的鬥志會更強烈。」

兄弟捕手高宇杰感冒尚未完全康復，今天依舊由陳統恩擔任先發，高宇杰則是在後段待命，平野惠一表示：「還是會看狀況，但不會勉強。」

重感冒的王威晨也已經回到球場，要等待下二軍期限滿了之後才能歸隊，平野評估，王威晨一直是以最短回歸一軍的方式在準備，今天看起來也是這樣的方向。

高宇杰感冒後，最近2場都由陳統恩扛起先發捕手，平野惠一認為他的表現「還不差」，過程中沒有失誤是好事，不過作為職業選手，直到脫下球衣那一刻都要注意不能失誤，「相信這幾場的經驗，他知道自己要加強什麼，怎麼去面對。」