中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角
富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」的紫色三角龍，他笑說先前在二軍時，裁判對於手套上的角有疑問，叫他先不要用、上一軍再用，現在終於讓這只精心準備的恐龍手套派上用場。
到去年以前，陳愷佑都是使用悍將配色為主的球具居多，今年球季開始想用比較個性化的球具，「我是長大後才慢慢喜歡紫色，我喜歡冷門的東西。」他上美國網站找到這只滑壘手套，他澄清自己對洛磯並沒有特別喜愛，只是因為它是紫色，「那個網站賣很多造型球具，我問隊友要不要跟我一起買，大家都沒興趣，我自己含運花了3000多。」
這個手套今年到手，今年想在二軍使用時，裁判有疑問，「蘇老師（蘇建文）突然說，欸～這個有角，你如果角摸到壘包，這樣以後角越來越長怎麼辦？」陳愷佑說：「裁判說會影響判決先不要用，你等上一軍再用。」
陳愷佑還擁有紫色的球棒，二軍總教練後藤光尊都說他是拿茄子打擊，陳愷佑笑稱自己是「球具控」，常常觀察選手使用的球具，也發現味全龍隊李凱威同是紫色愛好者，「他那套全部都紫色，那牌子也不便宜。」
有趣的是，陳愷佑在二軍化身「湯揉師父」，幫隊友把手套揉軟，二軍一次收費20元，在申皓瑋的建議下，在一軍漲價到100元，邊揉邊觀察隊友們使用的球具，「有時候邊弄邊想，他守備這麼好，原來是拿這款。」他笑說，二軍常常休假日都是20、30咖手套在處理，一軍雖然比較少人拿來用，但好在是單價較高，申皓瑋也會幫忙拉客，「他都說100塊還不付就下二軍。」
