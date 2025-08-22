中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳愷祐的滑壘手套造型相當可愛。圖／富邦悍將隊提供
陳愷祐的滑壘手套造型相當可愛。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」的紫色三角龍，他笑說先前在二軍時，裁判對於手套上的角有疑問，叫他先不要用、上一軍再用，現在終於讓這只精心準備的恐龍手套派上用場。

到去年以前，陳愷佑都是使用悍將配色為主的球具居多，今年球季開始想用比較個性化的球具，「我是長大後才慢慢喜歡紫色，我喜歡冷門的東西。」他上美國網站找到這只滑壘手套，他澄清自己對洛磯並沒有特別喜愛，只是因為它是紫色，「那個網站賣很多造型球具，我問隊友要不要跟我一起買，大家都沒興趣，我自己含運花了3000多。」

這個手套今年到手，今年想在二軍使用時，裁判有疑問，「蘇老師（蘇建文）突然說，欸～這個有角，你如果角摸到壘包，這樣以後角越來越長怎麼辦？」陳愷佑說：「裁判說會影響判決先不要用，你等上一軍再用。」

陳愷佑還擁有紫色的球棒，二軍總教練後藤光尊都說他是拿茄子打擊，陳愷佑笑稱自己是「球具控」，常常觀察選手使用的球具，也發現味全龍隊李凱威同是紫色愛好者，「他那套全部都紫色，那牌子也不便宜。」

有趣的是，陳愷佑在二軍化身「湯揉師父」，幫隊友把手套揉軟，二軍一次收費20元，在申皓瑋的建議下，在一軍漲價到100元，邊揉邊觀察隊友們使用的球具，「有時候邊弄邊想，他守備這麼好，原來是拿這款。」他笑說，二軍常常休假日都是20、30咖手套在處理，一軍雖然比較少人拿來用，但好在是單價較高，申皓瑋也會幫忙拉客，「他都說100塊還不付就下二軍。」

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

