快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

中職／張進德生涯首度盜壘成功 笑稱沒出局就是貢獻

中央社／ 新北22日電
富邦悍將隊張進德生涯首次盜壘成功。圖／富邦悍將隊提供 蘇志畬
富邦悍將隊張進德生涯首次盜壘成功。圖／富邦悍將隊提供 蘇志畬

中職富邦悍將張進德在20日跑出中職6個球季以來生涯首盜，他今天笑說，沒有在壘上出局就是最好的貢獻，很開心能盜壘成功，也提到弟弟張育成上壘後，會想辦法延續攻勢。

富邦悍將20日與樂天桃猿隊交手的賽事，5局上張育成、張進德敲安打後，張進德順利盜上二壘，這是他中職生涯6個球季以來首盜。

張進德今天表示，當時是教練下了暗號，被問到教練團是否常對他下盜壘暗號，他說：「以前打者都是有打出去，這次剛好有機會，而且難得有Safe，我知道我沒有速度。」

順利盜上二壘後，張進德也說：「很開心有貢獻，沒有死在那裡就是好的貢獻，這次盜壘可遇不可求，但我也會好好研究投手節奏、抓時間點，畢竟對我來說盜壘不是速度、是技巧。」至於當下是否有想拔壘包紀念，張進德笑說：「不要影響比賽節奏。」

跑出生涯首盜後，張進德提到，弟弟張育成及學弟董子恩一直笑他，張進德說：「因為我喜歡跟子恩講他跑很慢，這次換他笑我了。」張進德還回憶，自己在國小、國中時都是打第1棒，「因為以前比較苗條。」

「張家兄弟」張育成、張進德在20日分別打第3及第4棒，張育成上場前哥哥張進德都會特別喊「弟加油」。張進德說：「我都會喊加油，但我以為他沒有聽到、他很專注。」張進德也透露，只要張育成有上壘，「我就會想辦法延續，他是有速度的，想盡辦法推進壘包。」

中職 張進德 張育成

延伸閱讀

中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹

相關新聞

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

中職／陳愷佑戴恐龍手套跑壘 初亮相連裁判都說：欸～這個有角

富邦悍將隊新秀游擊手陳愷佑上壘，就是手上長恐龍的時刻，他的滑壘手套造型充滿童趣，是洛磯隊吉祥物、一隻名為「Dinger」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。