中職／味全龍831大限4洋投還沒交卷 葉總證實還有新人到

831洋將大限倒數，味全龍隊還有新人選即將抵台，總教練葉君璋證實此事，雖然無法掛保證現在來的一定會留用，但他說：「至少這個在國外是有比賽，有在比賽應該不會差太多。」

龍隊目前洋將包括鋼龍、艾璞樂、龍聖、鑀龍，以及不佔洋將名額的伍鐸，日前剛除役未上一軍的康龍，外界以為洋投陣容已定，其實並非如此。

今天被問到倒數10天，是否還會有新洋投到，葉君璋證實確實有，「其實一直有在找。」此刻找來，是否代表一定會註冊？他表示，「要再看看，至少這個在國外是有比賽，有在比賽應該不會差太多，康龍是來台前沒在比賽。」

康龍來台後在二軍出賽12場，最終未上一軍直接被捨棄，葉君璋表示，雖然他自己沒有實際看過，但二軍回報看起來不是很穩，如果不是很確定會比原本的更好，傾向續留原本的，他自己看下來也認為康龍「不是我們需要的投手」。