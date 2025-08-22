中職／悍將尋覓4洋投風火輪時間點 林威助不意外鈴木駿輔碾壓二軍

富邦悍將隊昨天降下洋投力亞士，暫時先以一軍2位洋投編制作戰，另一位待命中的日籍洋投鈴木駿輔剛在20日於二軍出賽，要到下周才會升上一軍，是否考慮啟用風火輪，總教練陳金鋒表示，「會啦！但剛好要有那個時間點才能4個洋將，目前輪值不太有辦法執行4個洋將。」

悍將今年留在831大限前的4位洋投提前底定，為力亞士、魔力藍、布坎南，以及一直在二軍待命中、還在等待本季一軍初登板的鈴木。

悍將昨天降下力亞士，一軍剩下兩位洋投魔力藍、布坎南，鈴木駿輔剛在20日二軍先發6局、81球，還沒那麼快升上一軍，陳金鋒表示時間點會在下周。

陳金鋒表示，「力亞士也投了滿多，需要讓他有休息調整空間，前天投完，投手教練這邊覺得可以讓鈴木上來，讓力亞士稍微休息一下。」至於啟動單周4位洋投的計畫，陳金鋒表示，需要有那個時間點，目前輪值不太有辦法。

鈴木本季在二軍碾壓，投了38局防禦率還是0，早已是二軍紀錄保持人。鈴木的表現，悍將農場主管、副領隊林威助看在眼裡，他說去年的狀況不清楚，但今年看到的是，他從一進來悍將狀態就很好，現在和二軍相比完全是高一個、甚至兩個層級的選手，「在二軍這幾場越投越有自信，他對自己要求也滿高、很自律，一心想上一軍，有目前的表現，我沒到很吃驚，如果他有機會在一軍投，也希望他投出好成績。」