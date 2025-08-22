快訊

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊農場主管、副領隊林威助。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊農場主管、副領隊林威助。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他表示，選手剛進來的兩周到一個月，基本上不會調整選手機制，「因為一定是他們有好的東西，才會想選進來，一進來就改機制是比較可惜。」

林威助表示，選手還沒進來前，有請球探部門，先介紹這批新人給二軍教練團認識，現在主要是不確定他們到選秀前到什麼階段、休息多久，「有先請體能教練擬定新人進來的項目，讓他們循序漸進了解，職棒是怎樣的環境，怎樣練可以成為一個好選手，先看看身體狀況後再來評估訓練。」

他也特別提到，選手可以被選，一定是球隊有喜歡的地方，因此剛進來的第一個月，不會調整他們的機制。

至於張育豪僅簽1.5年合約，在短時間內上一軍的可能性，林威助坦言：「可能是比較困難，還是要看他進來的感覺，有沒有辦法快速適應職棒圈，最需要的是時間、不要太急，把自己準備好，二軍這邊一定會給他機會下場。」

悍將補進13人，也意味球季結束將有大批釋出潮，林威助坦言：「當然職棒圈是現實的，二軍這邊有在觀察60人名單外的人選，這個是沒辦法避免的事。」

選秀 林威助 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 榜眼張育豪合約總值740萬

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

中職／專養打者！小將4年蛻變強棒 農場成效成就兄弟霸業

相關新聞

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 榜眼張育豪合約總值740萬

富邦悍將隊今年選秀挑選10人，今天公布簽約結果，除第七輪指名的投手陽杰恩另有生涯規畫未完成簽約外，其餘選手都簽下，首輪新...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／悍將尋覓4洋投風火輪時間點 林威助不意外鈴木駿輔碾壓二軍

富邦悍將隊昨天降下洋投力亞士，暫時先以一軍2位洋投編制作戰，另一位待命中的日籍洋投鈴木駿輔剛在20日於二軍出賽，要到下周...

中職／味全龍831大限4洋投還沒交卷 葉總證實還有新人到

831洋將大限倒數，味全龍隊還有新人選即將抵台，總教練葉君璋證實此事，雖然無法掛保證現在來的一定會留用，但他說：「至少這...

中職／聯發科831大巨蛋龍隊主場包票逾2.5萬張 1安捐1萬、1轟捐28萬

味全龍隊將於8月29至31日在台北大巨蛋舉辦一連三天的「hololive night」主題日，活動結合hololive ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。