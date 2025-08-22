中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他表示，選手剛進來的兩周到一個月，基本上不會調整選手機制，「因為一定是他們有好的東西，才會想選進來，一進來就改機制是比較可惜。」

林威助表示，選手還沒進來前，有請球探部門，先介紹這批新人給二軍教練團認識，現在主要是不確定他們到選秀前到什麼階段、休息多久，「有先請體能教練擬定新人進來的項目，讓他們循序漸進了解，職棒是怎樣的環境，怎樣練可以成為一個好選手，先看看身體狀況後再來評估訓練。」

他也特別提到，選手可以被選，一定是球隊有喜歡的地方，因此剛進來的第一個月，不會調整他們的機制。

至於張育豪僅簽1.5年合約，在短時間內上一軍的可能性，林威助坦言：「可能是比較困難，還是要看他進來的感覺，有沒有辦法快速適應職棒圈，最需要的是時間、不要太急，把自己準備好，二軍這邊一定會給他機會下場。」

悍將補進13人，也意味球季結束將有大批釋出潮，林威助坦言：「當然職棒圈是現實的，二軍這邊有在觀察60人名單外的人選，這個是沒辦法避免的事。」