中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人代表他提出的要求，期望若比較快有好表現，能有提前換約的機會，「這是好事，也代表團隊對他有信心。」

悍將首輪指名來自普門中學的強打捕手張育豪，在高中時期展現強大的長打能力，於捕手位置也有高度可塑性，攻守兩端都具潛力，張育豪以簽約金560萬元、激勵獎金180萬元，合約總值740萬元的條件加盟，合約年限1.5年，一軍月薪9萬。

高中應屆畢業投入選秀上榜的選手中，僅簽1.5年合約確實少見，林華韋指出，「這是他的經紀人代表他提出這個要求，如果可以比較快有表現，希望有換約的機會。」過去新人快速加薪的案例像是曾峻岳，選秀上榜後原與球隊簽下2.5年合約，結果他職棒初登板即一軍自此站穩腳步，豪奪新人王，原本卡在合約年限內，無法獲得新人王加薪紅利，但球團最終與他提前換約。

林華韋看張育豪，印象是身材很好，但畢竟只有18歲，「不能急，按部就班接受我們的訓練。」

此外，現年26歲的右投陽杰恩過去就有職棒球隊關注，但他評估台電相對穩定，因此留在業餘成棒，今年台電為他開特例，允許他落選或順位不如預期可再回歸，因此投身選秀，在第七輪被悍將挑選，最終未能完成簽約。

林華韋表示，他因為生涯規畫選擇留在台電，「對他未來有安定性，我們也尊重，雖然是報名了選秀，但打職棒的想法有時候會變。」