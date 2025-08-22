快訊

中職／聯發科831大巨蛋龍隊主場包票逾2.5萬張 1安捐1萬、1轟捐28萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊將於8月29至31日在台北大巨蛋舉辦一連三天的「hololive night」主題日。中央社
味全龍隊將於8月29至31日在台北大巨蛋舉辦一連三天的「hololive night」主題日。中央社

味全龍隊將於8月29至31日在台北大巨蛋舉辦一連三天的「hololive night」主題日，活動結合hololive production VTuber應援特色，並邀請多組歌手與樂團輪番表演，賽事也將融合家庭共享與公益元素，讓球迷在現場感受融合運動與娛樂的夏末盛典。壓軸的31日也是「聯發科技家庭日」，聯發科技規畫捐贈計畫，當天每支安打捐1萬元、每支全壘打捐28萬元，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會。

此次主題日不僅從偶像應援、音樂表演，再到親子共享體驗，呈現棒球與娛樂結合的多元面貌。壓軸的8月31日攜手「聯發科技家庭日」，當天將有超過2萬5000名的聯發科技同仁及眷屬一同前進大巨蛋，除享受中華職棒「龍象對決」盛典，也將共襄盛舉參與「hololive night」主題日。此外，聯發科技家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。

聯發科技為延續企業社會責任，並配合28周年慶規畫公益捐贈計畫，當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。

中華職棒

