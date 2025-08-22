快訊

中職／瓜哥來送幸福！綜藝大集合走進球場 為獅隊開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「良緣神助宮」廟宇季攜手《綜藝大集合》，胡瓜領銜的主持群將到場開球。圖／統一獅隊提供
統一獅將於8月30日、31日帶來年度最具特色的「良緣神助宮」廟宇季主題日，新莊棒球場將搖身一變化身浪漫廟埕。以月老主題為核心，融合台灣在地信仰與愛情祝福，邀請球迷在棒球場祈願良緣，本次活動更特別攜手《綜藝大集合》，一起「繼續送幸福」。

台灣最具代表性的外景綜藝節目《綜藝大集合》，多年來走訪全台各地宮廟，以遊戲互動、發送獎金與在地民眾同樂聞名，節目口號「下面一位」、「主委加碼」、「繼續送幸福」更是深入人心。本次特別與統一獅合作，於8月30日良緣神助宮廟宇季主題日，將首度把廟埕的熱鬧氛圍搬進棒球場。

活動當天，場外舞台將由胡瓜領銜的主持群登場，帶來經典互動遊戲並結合廟宇氛圍，邀請球迷熱情參與；賽前限定橋段更安排主持群、節目來賓與啦啦隊進行趣味小遊戲及開球，營造全場專屬的綜藝時刻。

「良緣神助宮」主題日不僅於兩日賽事登場，也同步推出台南七大月老廟巡禮活動。包含鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮（北汕尾媽祖宮）、南鯤鯓代天府、大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟，自8月21日到9月14日期間，每間廟宇都將有球隊的「神助宮大使」出沒，邀請球迷前往參拜打卡，留下專屬祈福印記。

這個七夕，就到新莊球場相聚，共同見證「良緣神助宮」的浪漫時刻。與統一獅一同祈緣結福，體驗愛與祝福交織的棒球盛宴。

中職／瓜哥來送幸福！綜藝大集合走進球場 為獅隊開球

