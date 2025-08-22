聽新聞
日職／恩師問還沒放棄吧？田中將大收下日美通算第199勝
日職讀賣巨人隊「神之子」田中將大昨天對戰養樂多隊，繳出5局失1分好投，幫助巨人以7：1贏球，田中奪下日美通算第199勝。
第4局田中將大被養樂多洋砲歐蘇納（José Osuna）轟陽春砲，此戰5局只被敲3安打，投出4次三振，失1分，防禦率4.21。
田中將大4月3日收下本季首勝後，4度挑戰日美通算第199勝都失敗，如今只差1場就能達成200勝里程碑，有望成為野茂英雄、黑田博樹和達比修有後，第4位達成這項成就的日本投手。
田中將大賽後受訪時感慨地說，「真的很高興能贏球，因為在二軍待了很長一段時間，很想回報一直支持的球迷。」
擁有「魔改造」封號的巨人教練久保康生在二軍幫助田中，找回穩定的投球姿勢，他曾問田中：「你還沒放棄吧？我還沒放棄。」田中則回，「沒問題，我會做到。」
