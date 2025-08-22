中職／雄鷹大巨蛋設大王席 邀王柏融鐵粉「北海道阿嬤」來台應援

台鋼雄鷹隊9月27日將在大巨蛋外野134區推出「大王席」，找來王柏融鐵粉「北海道阿嬤」小貫和惠來台應援，球團將發出贈品「北海道阿嬤應援帽」，邀請球迷與北海道阿嬤戴上同款應援帽，為王柏融加油。

王柏融效力日職火腿隊期間獲得不少日本球迷支持，其中最有名的是「北海道阿嬤」小貫和惠，她曾高舉「台灣魂」布條成為經典畫面，就算王柏融陷入低潮仍全力支持，還曾寫信鼓勵大王。

王柏融也公開表達過對阿嬤的感謝，去年雄鷹球團曾邀請她來台開球，但因當時丈夫身體狀況不好而無法來造訪，今年北海道阿嬤受邀出席，將在9月27日現身大巨蛋外野134區「大王席」，與「小融包戰隊」一起應援。

「大王席」專屬福利包含北海道阿嬤應援帽、大王應援手拉旗，還有賽前限定大王專屬見面會參加資格。