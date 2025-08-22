聽新聞
0:00 / 0:00
中職／雄鷹大巨蛋設大王席 邀王柏融鐵粉「北海道阿嬤」來台應援
台鋼雄鷹隊9月27日將在大巨蛋外野134區推出「大王席」，找來王柏融鐵粉「北海道阿嬤」小貫和惠來台應援，球團將發出贈品「北海道阿嬤應援帽」，邀請球迷與北海道阿嬤戴上同款應援帽，為王柏融加油。
王柏融效力日職火腿隊期間獲得不少日本球迷支持，其中最有名的是「北海道阿嬤」小貫和惠，她曾高舉「台灣魂」布條成為經典畫面，就算王柏融陷入低潮仍全力支持，還曾寫信鼓勵大王。
王柏融也公開表達過對阿嬤的感謝，去年雄鷹球團曾邀請她來台開球，但因當時丈夫身體狀況不好而無法來造訪，今年北海道阿嬤受邀出席，將在9月27日現身大巨蛋外野134區「大王席」，與「小融包戰隊」一起應援。
「大王席」專屬福利包含北海道阿嬤應援帽、大王應援手拉旗，還有賽前限定大王專屬見面會參加資格。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言