快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹大巨蛋設大王席 邀王柏融鐵粉「北海道阿嬤」來台應援

聯合新聞網／ 綜合報導
「北海道阿嬤」小貫和惠。截圖自台鋼雄鷹FB
「北海道阿嬤」小貫和惠。截圖自台鋼雄鷹FB

台鋼雄鷹隊9月27日將在大巨蛋外野134區推出「大王席」，找來王柏融鐵粉「北海道阿嬤」小貫和惠來台應援，球團將發出贈品「北海道阿嬤應援帽」，邀請球迷與北海道阿嬤戴上同款應援帽，為王柏融加油。

王柏融效力日職火腿隊期間獲得不少日本球迷支持，其中最有名的是「北海道阿嬤」小貫和惠，她曾高舉「台灣魂」布條成為經典畫面，就算王柏融陷入低潮仍全力支持，還曾寫信鼓勵大王。

王柏融也公開表達過對阿嬤的感謝，去年雄鷹球團曾邀請她來台開球，但因當時丈夫身體狀況不好而無法來造訪，今年北海道阿嬤受邀出席，將在9月27日現身大巨蛋外野134區「大王席」，與「小融包戰隊」一起應援。

「大王席」專屬福利包含北海道阿嬤應援帽、大王應援手拉旗，還有賽前限定大王專屬見面會參加資格。

王柏融 台鋼雄鷹

相關新聞

日職／恩師問還沒放棄吧？田中將大收下日美通算第199勝

日職讀賣巨人隊「神之子」田中將大昨天對戰養樂多隊，繳出5局失1分好投，幫助巨人以7：1贏球，田中奪下日美通算第199勝。 第4局田中將大被養樂多洋砲歐蘇納（José Osuna）轟陽春砲，此戰5

中職／瓜哥來送幸福！綜藝大集合走進球場 為獅隊開球

統一獅將於8月30日、31日帶來年度最具特色的「良緣神助宮」廟宇季主題日，新莊棒球場將搖身一變化身浪漫廟埕。以月老主題為...

中職／雄鷹大巨蛋設大王席 邀王柏融鐵粉「北海道阿嬤」來台應援

台鋼雄鷹隊9月27日將在大巨蛋外野134區推出「大王席」，找來王柏融鐵粉「北海道阿嬤」小貫和惠來台應援，球團將發出贈品「北海道阿嬤應援帽」，邀請球迷與北海道阿嬤戴上同款應援帽，為王柏融加油。 王

中職／hololive傳奇社長谷鄉元昭化身投手 為味全龍開球

味全龍隊「hololive night」主題周特別企劃，8月29日台北大巨蛋迎來意想不到的開球嘉賓，COVER株式會社C...

U15亞洲盃／中華隊大勝菲律賓！下一場對日本要贏 才有爭冠機會

2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽今天開打，中華隊以10：0大勝菲律賓隊6局提前結束比賽，加上預賽帶進的1敗暫時排名第三...

威廉波特少棒／台灣劉韋亨模仿「索托滑步」美媒轉發引球迷熱議

台北市東園國小少棒隊近日出征威廉波特世界少棒錦標賽，球員劉韋亨今天打擊時模仿大聯盟大都會隊球星索托（Juan Soto）的招牌「滑步」動作，引發美國媒體及球迷們關注。 東園國小今天以7：3擊敗拉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。