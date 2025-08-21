快訊

中職／hololive傳奇社長谷鄉元昭化身投手 為味全龍開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊「hololive night」主題周，8月29日台北大巨蛋邀請COVER株式會社CEO谷鄉元昭（YAGOO）開球。圖／味全龍隊提供
味全龍隊「hololive night」主題周，8月29日台北大巨蛋邀請COVER株式會社CEO谷鄉元昭（YAGOO）開球。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「hololive night」主題周特別企劃，8月29日台北大巨蛋迎來意想不到的開球嘉賓，COVER株式會社CEO谷鄉元昭（YAGOO）將親臨現場化身致勝投手。

在「hololive English -Advent-」的 Fuwawa Abyssgard 和 Mococo Abyssgard與「hololive English -Justice-」的 Gigi Murin 和 Raora Panthera 的全力應援下， 谷鄉元昭這位粉絲口中的「傳奇社長」，要在大巨蛋投出夢想之球。

谷鄉元昭是日本COVER株式會社的董事長兼總經理（代表取締役社長），旗下經紀公司品牌「Hololive Production」以經營虛擬YouTuber為其主要業務，是VTuber產業的先驅，2022年被日本富比士評選為「日本創業家排名2023」的第三名。

hololive在2024、2025年都曾與美國職棒道奇隊合作，谷鄉元昭本人也曾在2021年在日職歐力士隊主場開球，將hololive的粉絲帶進棒球場，谷鄉元昭認為，VTuber讓人無論國籍、年齡，只要有才華和動力，就有機會成為一名藝人。

道奇 歐力士 美國職棒

