U15亞洲盃／中華隊大勝菲律賓！下一場對日本要贏 才有爭冠機會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊曾乙喆。圖／中華棒協提供
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊曾乙喆。圖／中華棒協提供

2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽今天開打，中華隊以10：0大勝菲律賓隊6局提前結束比賽，加上預賽帶進的1敗暫時排名第三，明天與日本隊之戰一定要贏才有機會晉級冠軍戰。

日本隊午場先以5：1擊敗南韓隊，中華隊今天擊敗菲律賓隊後，戰績1勝1敗與南韓隊相同，不過對戰上居劣勢；中華隊明天若能擊敗日本隊，就算南韓隊擊敗菲律賓隊，也能以台日韓三隊戰績互咬的方式，透過比較對戰優質率（TQB）的方式取得晉級機會。

中華隊今天在1局下就靠著溫以恩的三壘安打加上曾乙喆滾地推進先馳得點，2局下則是開局陳瑞鑫、葉幸福、孫駿彥連3支安打攻下2分，後續又因對手失誤、曾乙喆安打追加2分。

3局下則是陳瑞鑫觸身、葉幸福四壞、孫駿彥觸擊點成內野安打形成滿壘，1出局後莊子濬敲出的滾地球造成失誤，又得到2分；4局下江金澄二壘安打開局，1出局後陳瑞鑫的安打敲回1分，來到8：0。

5局達到10分差即可提前結束比賽，中華隊在5局下1出局後，溫以恩突襲短打點成內野安打後，曾乙喆、江金澄保送形成滿壘，但最後無法得分讓戰線延長；6局下葉幸福先保送後盜上二壘，陳泊佑觸擊形成安打，葉幸福靠失誤護送跑回本壘，2出局後陳泊佑上二壘，溫以恩敲回第10分形成再見安打。

中華隊推出趙晟皓先發，前4局沒有失分，有3局製造三上三下，5局上2出局後被敲出此戰的第2支安打後退場，用球數也來到53球，接手的高品瀚抓到最後一個出局數。

2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊先發投手趙晟皓。圖／中華棒協提供
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊先發投手趙晟皓。圖／中華棒協提供
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊溫以恩。圖／中華棒協提供
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對菲律賓隊，中華隊溫以恩。圖／中華棒協提供

中華隊 日本隊

