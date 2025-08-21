威廉波特少棒／台灣劉韋亨模仿「索托滑步」美媒轉發引球迷熱議

台北市東園國小少棒隊近日出征威廉波特世界少棒錦標賽，球員劉韋亨今天打擊時模仿大聯盟大都會隊球星索托（Juan Soto）的招牌「滑步」動作，引發美國媒體及球迷們關注。

東園國小今天以7：3擊敗拉丁美洲區代表委內瑞拉隊，晉級國際組冠軍賽。比賽中最大的焦點是劉韋亨在打擊時模仿索托的滑步。

美國知名媒體「SportsCenter」在社群平台分享影片並寫道，「劉韋亨最喜歡的球員是索托。」

畫面曝光後，引發網友們熱議，「小時候最棒的事就是能模仿大聯盟球星」、「現在的小孩們開始模仿索托」、「下一球要丟他觸身球」、「我教練會說專心看球」、「留言區一堆心態崩潰的老人，看到小孩開心享受比賽，就氣得要命。」

SOUND UP: The Little Leaguers were loving the Soto Shuffle! pic.twitter.com/9uwjeN12cU — MLB (@MLB) 2025年8月18日

