MLB／見大谷翔平挨強襲球飛奔上場 羅伯茲：幸好是大腿…

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發4局丟掉5分，作為打者也僅打3打席就提前退場，原因是第4局右大腿被強襲球擊中，總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖然擔心，但也坦言幸好是打中大腿而非膝蓋。

大谷翔平今天作為第1棒、投手出賽，未能投完預設的5局，只投4局便被打出9支安打、失掉5分，吞下本季首敗，其中第4局遇到投手方向的強襲球被直擊右腿，雖然仍投完該局還在5局上繼續打擊，不過投手大谷在4局投完退場，打者翔平也在第8局被換代打。

賽後，羅伯茲接受媒體訪問時表示：「之所以讓他退場，一部分是因為比數，但也因為（受傷部位）開始變硬並出現腫脹。幸好是大腿，而不是膝蓋。但球是正面擊中他的，隨著比賽進行，我覺得那部位會變得更僵硬。」

大谷翔平被擊中後，羅伯茲很快就衝上場關心，在他繼續投球時也在場邊露出擔憂神色，羅伯茲表示：「老實說，當下我也嚇了一跳，但確認是大腿之後就放心多了。這只是大腿挫傷，應該不會太嚴重。雖然還需要觀察隔天的反應，但沒有傷到骨頭或膝蓋，這點最讓人慶幸。我不認為需要做MRI檢查。」