MLB／惡夢第4局…大谷翔平4局失5分吞首敗 因強襲球提前退場

道奇隊日本球星大谷翔平的大聯盟生涯第1000場出賽，留下慘白成績，投手大谷先發4局失5分還被強襲球打到右腿，打者翔平雖然2打數1安打但也因此提前退場，而道奇隊也以3：8敗給洛磯隊。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、投手，首局就以絕妙內角球三振開啟三上三下，然而第2局遇到亂流，單局被敲3支安打，因為道爾（Brenton Doyle）的二壘安打、阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打丟掉2分。

3局下大谷又投出三上三下，然而4局下出現更大危機，開局被連敲2支安打，柏納貝爾（Warming Bernabel）的二壘安打又加上外野手回傳失誤讓洛磯隊得分，1出局後大谷又被連敲3支安打丟掉1分。

其中阿西亞敲出的強襲球打中大谷翔平右腿，大谷強忍痛下丘補救，但已經來不及形成內野安打，總教練羅伯茲立刻飛奔上場關心，大谷一拐一拐地走回投手丘測試後決定繼續投球，丟掉此局第3分後才結束漫長一局。

Shohei Ohtani took a come backer off the leg and had to limp it off but stayed in the game pic.twitter.com/TvouRzHyHk — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年8月21日

5局下道奇隊沒有冒險讓大谷續投，以65球投完4局，被敲9支安打、丟掉5分都是本季新高，另有3次三振，防禦率上升到4.61，隨著球隊輸球也吞下本季首敗，也是轉戰道奇隊後的第1敗。

打者翔平則是在首局首打席就敲出二壘安打，只不過道奇隊該局沒能得分，後面2打席在3局上敲出飛球出局，5局上選到四壞保送，但8局上就被代打換下場。