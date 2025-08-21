快訊

中職／林智勝引退賽最終日 任賢齊領唱「再出發」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式9月7日特別邀請到「亞洲天王」任賢齊親自領唱。圖／味全龍隊提供
味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式9月7日特別邀請到「亞洲天王」任賢齊親自領唱。圖／味全龍隊提供

繼張惠妹、蕭敬騰之後，味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式再有巨星降臨，系列賽最終日9月7日的引退儀式特別邀請到「亞洲天王」任賢齊親自領唱，陪伴大師兄走向正式謝幕，讓〈再出發〉等經典旋律在台北大巨蛋響起。

林智勝的引退系列賽於9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉行，以三大主軸串連，依序「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」。

9月5日由金曲歌王蕭敬騰以音樂致敬，重現大師兄的榮耀生涯；9月6日則邀請天后張惠妹登台，透過音樂與公益的結合，傳遞「精神傳承」的深刻意義；9月7日亞洲天王任賢齊也將獻唱，揭開引退儀式序幕，將全場感動推向最高點。

為回饋球迷支持，味全龍球團特別推出了「智勝一擊」引退賽響應活動，球迷可在天母與大巨蛋主場的留言牆上為林智勝送上祝福。

此外還可以在每場主場賽事期間，於會員服務台的打卡區掃描QR Code累積龍域卡點數，若在引退賽前集滿31點，即可於引退系列賽期間兌換「林智勝引退系列賽限定紀念禮」。

味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式有限量紀念禮。圖／味全龍隊提供
味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式有限量紀念禮。圖／味全龍隊提供

這份限定紀念禮蒐集了澄清湖、桃園、洲際、天母四座球場紅土，這些場地承載著林智勝最精采的揮棒與奔馳，更象徵著他二十餘年來在球場上的汗水、拼勁與堅韌不拔的精神，每一粒紅土都記錄著「大師兄」與球迷共同走過的歲月。這份入場禮不僅是收藏，更是一段傳奇精神的濃縮與傳承。

「31CONIC 林智勝引退系列賽」不僅是對大師兄輝煌生涯的致敬，更是全體球迷的共同榮耀。味全龍誠摯邀請所有球迷，不論所屬、不分世代，齊聚台北大巨蛋，9月5日到7日期間共同見證這段歷史性傳奇的最後一戰，並用最熱烈的掌聲與喝采，陪伴大師兄畫下最完美的句點。

一粒 林智勝 味全龍

相關新聞

MLB／惡夢第4局…大谷翔平4局失5分吞首敗 因強襲球提前退場

道奇隊日本球星大谷翔平的大聯盟生涯第1000場出賽，留下慘白成績，投手大谷先發4局失5分還被強襲球打到右腿，打者翔平雖然...

MLB／見大谷翔平挨強襲球飛奔上場 羅伯茲：幸好是大腿…

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發4局丟掉5分，作為打者也僅打3打席就提前退場，原因是第4局右大腿被強襲球擊中，總教練羅伯茲...

中職／林智勝引退賽最終日 任賢齊領唱「再出發」

繼張惠妹、蕭敬騰之後，味全龍隊「大師兄」林智勝的引退儀式再有巨星降臨，系列賽最終日9月7日的引退儀式特別邀請到「亞洲天王...

威廉波特少棒／中華勝委內瑞拉 進軍國際組冠軍賽

威廉波特世界少棒錦標賽賽程進入倒數，取得亞太區代表權的台北市東園國小少棒隊，今天以7比3擊敗代表拉丁美洲區的委內瑞拉隊，...

中職／林家鋐家鄉敲首轟 雄鷹獵龍4連勝全年勝率獨自第三

台鋼雄鷹隊今天魔鷹敲出相隔7場的全壘打，林家鋐更在家鄉台東敲出生涯首轟，以7：4擊敗味全龍隊取得4連勝，不僅下半季戰績第...

中職／獅投手單場9四壞送禮 兄弟6安打8分助李博登3連勝

統一獅隊投手群今天壞球連發，中信兄弟隊把握機會，全場只敲出6支安打就打下8分，黃韋盛的2分全壘打讓攻勢更有效率，加上先發...

