威廉波特少棒／中華勝委內瑞拉 進軍國際組冠軍賽
威廉波特世界少棒錦標賽賽程進入倒數，取得亞太區代表權的台北市東園國小少棒隊，今天以7比3擊敗代表拉丁美洲區的委內瑞拉隊，晉級國際組冠軍賽。
在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉行的世界少棒錦標賽已進行8天賽程，國際組計有亞太區、澳洲、加拿大、加勒比海區、歐非洲區、日本、拉丁美洲區、墨西哥、巴拿馬與波多黎各等10個隊伍，與美國10區隊伍，在12天激烈競爭中爭取總冠軍。
中華小將擊敗墨西哥與加勒比海區代表阿魯巴（Aruba）後，20日出戰國際組勝部代表拉丁美洲區的委內瑞拉。委內瑞拉早前擊敗波多黎各、加拿大與日本。
北市東園國小少棒選手以精密選球及防守陣容，在首局與5局上攻下2分與5分，5局下亂局失3分，終場以7比3擊敗勁敵委內瑞拉。
中華隊將在台灣時間24日0時30分繼續出賽，爭取國際組冠軍。
