中職／林家鋐家鄉敲首轟 雄鷹獵龍4連勝全年勝率獨自第三

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊林家鋐在家鄉台東敲出生涯首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天魔鷹敲出相隔7場的全壘打，林家鋐更在家鄉台東敲出生涯首轟，以7：4擊敗味全龍隊取得4連勝，不僅下半季戰績第二名緊咬中信兄弟，全年勝率也獨居第三。

雄鷹1局下靠著魔鷹的二壘安打先馳得點，不過2局上被陳子豪的兩分砲超前，3局上龍隊又靠著朱育賢的適時安打拉開到2分領先。

3局下魔鷹轟出陽春砲、本季第23轟追到1分差，4局下的林家鋐生涯首轟棒打艾璞樂，用兩分砲超前比數。

龍隊雖然在6局上靠著吉力吉撈．鞏冠的安打追平比數，然而6局下王維中接替投球後，在2出局後因為安打、保送堆積壘包，王博玄的二壘安打成為致命傷，敲回2分打點，7局下王維中續投又被魔鷹二壘安打、王柏融安打再丟1分。

雄鷹贏球後在下半季戰績與今天同樣贏球的兄弟維持在1.5場的勝差，全年勝率則甩開原本並列的樂天桃猿隊1場勝差，持續朝隊史創對以來的首次季後賽機會邁進。

