中職／獅投手單場9四壞送禮 兄弟6安打8分助李博登3連勝

統一獅隊投手群今天壞球連發，中信兄弟隊把握機會，全場只敲出6支安打就打下8分，黃韋盛的2分全壘打讓攻勢更有效率，加上先發投手李博登7局失3分的優質先發，兄弟就以8：3贏球中止2連敗。

李博登今天雖被敲出7支安打，但能夠降低失分靠得是2次製造雙殺，3局下開局被連敲4支安打丟掉1分後靠雙殺止血，後續雖被林安可敲安但也只丟掉2分結束，5局下更是親自下丘衝到一壘，徒手接住許基宏的回傳球完成封殺，展現美技。

而兄弟打線在1局上開賽就連選4次四壞球，兵不血刃拿下1分，曾頌恩雖敲出雙殺打但也換回1分，3局上又是四壞保送上壘開局，1出局後黃韋盛轟出兩分砲擴大到4：0領先，也是他個人連8場敲安。

4局上兄弟又靠江坤宇保送、許庭綸二壘打攻佔二、三壘，岳東華敲出投手前滾地球送回1分，7局上兄弟2安打後靠著張志豪高飛犧牲打得分，接著又是2次四壞球在2出局後攻佔滿壘，也讓曾頌恩的安打敲回2分。

李博登7局失3分的演出延續個人連5場優質先發，也取得3連勝：獅隊先發投手周彥農3局出現6次四壞球、失4分吞敗，後續劉予承1局1次四壞、胡智爲2.2局2次四壞，也都給予兄弟追擊機會。