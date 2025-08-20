中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升
富邦悍將隊昨天1分差輸給樂天桃猿隊，吞下近9場第8敗，今天張家兄弟跳出來，張育成開轟3打點、張進德2安打1打點，兩人生涯首次同場2安打以上、1打點以上的演出，幫助悍將以9：1擊敗猿隊止跌回升。
張育成3局上的安打幫助球隊先馳得點，只不過猿隊也在3局下追平比數，4局上則是新人陳愷佑用高飛犧牲打超前，也是他個人生涯首打點。
6局下更是2出局後陳愷佑的內野安打點燃攻勢，5支安打加上猿隊2次失誤，張育成、張進德在此局敲安後，靠著成晉漏球的失誤跑回2分，單局攻下5分。
拉開分差後，8局上張育成又用一發兩分砲擴大領先，也是個人本季第8轟，追平申皓瑋、范國宸並列隊內全壘打王。
張育成此戰4安打、3分打點包含1轟，張進德則是2安打、1打點，5局上演出生涯首次的盜壘成功，兩人首度同場敲出2安打以上、1打點以上的成績，這對兄弟檔生涯目前還未同場敲轟過。
悍將先發投手力亞士7局被敲6支安打僅失1分，拿下本季第6勝（9敗）、防禦率3.81；猿隊先發投手陳克羿5局雖僅丟掉2分，仍吞下本季第2敗（1勝），防禦率3.38。
