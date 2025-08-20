快訊

好友黃安證實！62歲玉女歌手千百惠病逝 小三上位正宮情史曝

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

逛超市「孩子舔瓶」遭炎上…土屋太鳳疑發文回應 暗示「整箱買回家」

中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊張育成開轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天1分差輸給樂天桃猿隊，吞下近9場第8敗，今天張家兄弟跳出來，張育成開轟3打點、張進德2安打1打點，兩人生涯首次同場2安打以上、1打點以上的演出，幫助悍將以9：1擊敗猿隊止跌回升。

張育成3局上的安打幫助球隊先馳得點，只不過猿隊也在3局下追平比數，4局上則是新人陳愷佑用高飛犧牲打超前，也是他個人生涯首打點。

6局下更是2出局後陳愷佑的內野安打點燃攻勢，5支安打加上猿隊2次失誤，張育成、張進德在此局敲安後，靠著成晉漏球的失誤跑回2分，單局攻下5分。

拉開分差後，8局上張育成又用一發兩分砲擴大領先，也是個人本季第8轟，追平申皓瑋、范國宸並列隊內全壘打王。

張育成此戰4安打、3分打點包含1轟，張進德則是2安打、1打點，5局上演出生涯首次的盜壘成功，兩人首度同場敲出2安打以上、1打點以上的成績，這對兄弟檔生涯目前還未同場敲轟過。

悍將先發投手力亞士7局被敲6支安打僅失1分，拿下本季第6勝（9敗）、防禦率3.81；猿隊先發投手陳克羿5局雖僅丟掉2分，仍吞下本季第2敗（1勝），防禦率3.38。

富邦悍將隊張進德生涯首次盜壘成功。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張進德生涯首次盜壘成功。圖／富邦悍將隊提供

張育成 張進德 富邦悍將 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹

中職／陳金鋒賽後談林佳緯失誤 肯定張育成積極跑壘致勝

相關新聞

U18世界盃／中華隊20人名單7位準職棒生 投手少有原因

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，今天選訓會議中決定中華隊最終20人名單，其中有7名準職棒好手，富邦悍將...

中職／林家鋐家鄉敲首轟 雄鷹獵龍4連勝全年勝率獨自第三

台鋼雄鷹隊今天魔鷹敲出相隔7場的全壘打，林家鋐更在家鄉台東敲出生涯首轟，以7：4擊敗味全龍隊取得4連勝，不僅下半季戰績第...

中職／獅投手單場9四壞送禮 兄弟6安打8分助李博登3連勝

統一獅隊投手群今天壞球連發，中信兄弟隊把握機會，全場只敲出6支安打就打下8分，黃韋盛的2分全壘打讓攻勢更有效率，加上先發...

中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升

富邦悍將隊昨天1分差輸給樂天桃猿隊，吞下近9場第8敗，今天張家兄弟跳出來，張育成開轟3打點、張進德2安打1打點，兩人生涯...

中職／統一獅浪漫廟宇季 「搖滾宮主」賴銘偉獻唱

統一獅隊年度最浪漫「良緣神助宮」主題日將於8月30日、31日在新莊棒球場登場，活動第二天特別邀請 「搖滾宮主」賴銘偉擔任...

中職／Apink鄭恩地來了！9/27雄鷹大巨蛋主場「心動」獻唱

台鋼雄鷹隊9月底壓軸飛向台北大巨蛋，25、26日與樂天桃猿隊交手，27、28日則與統一獅隊對戰，「心動時刻」主題日連兩年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。