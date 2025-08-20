聽新聞
U18世界盃／中華隊20人名單7位準職棒生 投手少有原因
2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，今天選訓會議中決定中華隊最終20人名單，其中有7名準職棒好手，富邦悍將雙捕張育豪、江庭毅入列，另外還有陳世展、鍾亦恩、王奕翔、吳承皓、蔡琞傑都是今年中職選秀獲選球員。
張育豪、江庭毅分別是悍將今年選秀第1、第4輪指名，預期是主要戰力，另一名捕手游能茗今年曾報名選秀會，但在前一刻退出決定繼續升下，他兼具外野守備能力，將是調度活棋。
這屆中華隊僅帶7名投手，其中鍾亦恩、陳世展、王奕翔皆為樂天桃猿今年選秀會選手，分別是第1、第3、第5輪指名，3人也參加中華隊集訓，尚未與猿隊完成簽約。
中華隊野手群分內野6人、外野4人，其中內野的張乙安、外野的林珺希都有投打二刀流能力，是今年中華隊投手占比較少的原因。
中華隊還有西苑高中二壘手吳承皓今年選秀在第4輪獲得味全龍青睞，穀保家商外野手蔡琞傑是中信兄弟今年選秀第一指名，總計20人中有7位是準職棒生。
2025年U18世界盃中華隊20人名單如下：
投手7人：劉任右（桃園平鎮）、何樺（桃園平鎮）、賴謙凡（桃園大溪）、陳世展（東大體中）、鍾亦恩（台中西苑）、王奕翔（台中西苑）、蘇嵐鴻（高雄三民）
捕手3人：張育豪（高雄普門）、江庭毅（桃園平鎮）、游能茗（台中西苑）
內野手6人：張乙安（新北穀保）、許書誠（高雄高苑）、吳承皓（台中西苑）、李楷棋（興大附農）、曾聖恩（新北穀保）、阮宥瑋（興大附農）
外野手4人：帕蘇拉‧塔基斯利尼安（新北穀保）、林珺希（桃園大溪）、蔡琞傑（新北穀保）、楊才鋒（興大附農)
