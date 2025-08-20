快訊

MLB／鄧愷威3.1局失3分吞第3敗 李政厚陽春砲後巨人打線急凍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威廉兩場先發對教士，今天3.1局失3分（2分責失）比前一場進步。 路透
鄧愷威廉兩場先發對教士，今天3.1局失3分（2分責失）比前一場進步。 路透

美國職棒巨人隊台灣投手鄧愷威連續兩場先發對上教士隊，今天3.1局失3分（2分責失）比前一場進步，然而在全隊僅得1分情況下，巨人以1：5敗給教士，鄧愷威吞下第3敗。

鄧愷威今天1局下登板先因隊友失誤送壘包，接著被阿拉斯（Luis Arraez）敲出二壘安打、馬恰多（Manny Machado）滾地推進，丟掉1分被追平，但他用連續2次三振成功止血。

後面兩局鄧愷威沒有失分也僅因四壞讓一人上壘，然而在4局下單局2次在2好球球數領先時的觸身球，加上被敲2支安打退場，這局丟掉2分都記在鄧愷威帳上。

鄧愷威總計投了80球寫下本季新高，其中53顆好球，最快球速95哩（約152.9公里），被敲3支安打，丟掉3分其中2分責失，另有4次三振、1次四壞保送，相較前一場在14日對教士1.2局失7分（責失6分）已有改善，本季戰績1勝3敗、防禦率8.78。

巨人打線在1局上李政厚敲出陽春砲後，就沒有再得分，全隊4支安打有2支集中在李政厚身上，有限的攻勢也讓鄧愷威無法逃離敗投。

