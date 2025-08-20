快訊

中職／統一獅浪漫廟宇季 「搖滾宮主」賴銘偉獻唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊年度最浪漫的「良緣神助宮」主題日，8月31日特別邀請 「搖滾宮主」賴銘偉擔任賽前表演嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度最浪漫的「良緣神助宮」主題日，8月31日特別邀請 「搖滾宮主」賴銘偉擔任賽前表演嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊年度最浪漫「良緣神助宮」主題日將於8月30日、31日在新莊棒球場登場，活動第二天特別邀請 「搖滾宮主」賴銘偉擔任賽前表演嘉賓。

今年的府城獅吼宮廟宇季以月老為核心主題，結合愛情祝福與台灣在地信仰文化，邀請球迷在棒球場體驗專屬的浪漫緣分，將棒球熱情與傳統信仰巧妙融合。

賴銘偉早期從《超級星光大道》出道，是以充滿力量與感染力的嗓音著稱的搖滾歌手，同時承襲家族宮廟 「廣澤宮」 宮主身分，因此被樂迷暱稱為 「搖滾宮主」。

賴銘偉結合震撼人心的搖滾嗓音與深厚的信仰底蘊，與統一獅「府城獅吼宮」廟宇季精神完美契合。活動當天他將以獨特的搖滾風格演唱多首與廟宇信仰相關及耳熟能詳的經典歌曲，帶領球迷在熱血賽事前感受祝福與正能量。

除了賴銘偉的演出，本次活動也融入多元宮廟元素，營造濃厚的傳統文化氛圍。球場外將布置宮廟風格裝飾，並規劃 「獅王神轎創意DIY」 與球場遶境活動。

8月31日更邀請台南歌仔戲團 「新吉義林歌劇團」現場演出，帶來特色歌仔戲表演。球迷可在場內參拜、拍照打卡，感受月老紅線牽起的緣分，也體驗棒球與信仰文化交織的氛圍。

棒球 統一獅

