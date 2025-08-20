中職／Apink鄭恩地來了！9/27雄鷹大巨蛋主場「心動」獻唱

台鋼雄鷹隊9月底壓軸飛向台北大巨蛋，25、26日與樂天桃猿隊交手，27、28日則與統一獅隊對戰，「心動時刻」主題日連兩年在大巨蛋登場，邀來韓團Apink主唱鄭恩地，擔任9月27日（周六）賽後表演嘉賓。

去年「心動時刻」主題日賽後，Wing Stars韓籍成員安芝儇、Mingo帶來K-POP串燒舞蹈，當中包含Apink〈Mr. Chu〉，今年9月26、27、28日「心動時刻」主題日，連3天賽後都有精采表演，27日邀來Apink主唱鄭恩地。

鄭恩地有著卓越歌唱實力與極具感染力嗓音，傳遞溫暖能量，深深打動人心，不只歌唱功力，還以扎實演技與細膩豐富情感，在戲劇表現同樣深受喜愛與讚譽，包括經典請回答系列《請回答1997》、《酒鬼都市女人們》、《她的日與夜》，還有今年6月剛播畢的《24小時健身俱樂部》。

「心動時刻」主題日第2天入場贈品，27日送出TAKAO╱TAKAMEI造型手燈（B1內野熱區，2款隨機發送）、TAKAO與TAKAMEI發光手圈（B1內野一般區），要為賽後演唱點亮滿滿氛圍。