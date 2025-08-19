快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／慘…悍將14安只拿1分寫聯盟史上第3例糗紀錄 8月還沒連勝過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊先發投手黃保羅投5局失2分（責失1分）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手黃保羅投5局失2分（責失1分）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天全場14支安打，只擠回1分入袋，終場以1：2不敵樂天桃猿隊，8月打到現在還不曾體會連勝滋味。

面對悍將先發投手黃保羅，猿隊首局林立一壘打、成晉二壘打開路，加上林智平保送上壘，無人出局已經攻占滿壘，但僅靠林泓育的高飛犧牲打拿到1分，林承飛打出雙殺打讓攻勢嘎然而止；第3局悍將游擊手林澤彬的失誤加上林智平的安打，再度給了猿隊嗆司，林泓育安打再度建功。

悍將面對洋投魔神樂並非沒有辦法，在他6局投球任內敲出9安打，第4局在范國宸安打、戴培峰觸身球之後，董子恩敲安送回1分，但第5局的滿壘局面無功而返，第6局一出局、一三壘有人由李宗賢代打出現雙殺，悍將一再讓機會從手中溜走。

悍將9局上面對朱承洋，在兩出局後由林澤彬、張育成先後敲安，又一度出現機會，但范國宸遭到再見三振，讓悍將的得分還是停留在1分。

魔神樂最終拿下本季第10勝，成為本季繼台鋼雄鷹隊後勁後，第二位達到雙位數勝投的選手。黃保羅則是投5局共用91球，被敲5安打、失2分（責失1分），承擔本季第7敗。

中職過去僅有兩次球隊敲出14安打以上、攻下1分以下，分別是2013年8月1日Lamigo桃猿、2019年8月16日中信兄弟隊，今晚的悍將寫下史上第3例。

黃保羅 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／球迷漏球還好是全壘打…林泓育對龍隊外野臂力有顧忌

中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

中職／有力氣！林智平代打追平砲、林政華超前轟 桃猿3連勝

中職／力亞士7局無失分好投 范國宸2分砲助悍將5成勝率

相關新聞

亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

U15亞洲青少棒錦標賽預賽最後一天，中華隊提前在4局以18：0「扣倒」泰國隊，以2勝1敗完成預賽，迎接21日展開的超級循...

中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

樂天桃猿隊趕在831大限前簽下新洋投，為具備2季大聯盟資歷的31歲美籍左投巴拉賈（Caleb Baragar，尚未確定譯...

中職／本季打57場終於解鎖首轟 吳念庭兩分砲助雄鷹屠龍

吳念庭本季前56場出賽、239打席，全壘打還掛蛋，本季首轟今天降落在台東棒球場，第一局的兩分砲就為台鋼雄鷹隊打下氣勢，終...

中職／飛力獅6局好投穩坐防禦率王 兄弟本季周二打12場吞10敗

兩支「周二病」重症患者今天正面交鋒，統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅6局無失分好投，獲選...

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，推出「藍焰虎威」主題球衣，...

中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

味全龍隊將在8月29至31日於台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟隊，這檔龍象大戰攸關下半季戰績排名，龍隊球團攜手全球知名披薩品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。