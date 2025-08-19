聽新聞
中職／慘…悍將14安只拿1分寫聯盟史上第3例糗紀錄 8月還沒連勝過
富邦悍將隊今天全場14支安打，只擠回1分入袋，終場以1：2不敵樂天桃猿隊，8月打到現在還不曾體會連勝滋味。
面對悍將先發投手黃保羅，猿隊首局林立一壘打、成晉二壘打開路，加上林智平保送上壘，無人出局已經攻占滿壘，但僅靠林泓育的高飛犧牲打拿到1分，林承飛打出雙殺打讓攻勢嘎然而止；第3局悍將游擊手林澤彬的失誤加上林智平的安打，再度給了猿隊嗆司，林泓育安打再度建功。
悍將面對洋投魔神樂並非沒有辦法，在他6局投球任內敲出9安打，第4局在范國宸安打、戴培峰觸身球之後，董子恩敲安送回1分，但第5局的滿壘局面無功而返，第6局一出局、一三壘有人由李宗賢代打出現雙殺，悍將一再讓機會從手中溜走。
悍將9局上面對朱承洋，在兩出局後由林澤彬、張育成先後敲安，又一度出現機會，但范國宸遭到再見三振，讓悍將的得分還是停留在1分。
魔神樂最終拿下本季第10勝，成為本季繼台鋼雄鷹隊後勁後，第二位達到雙位數勝投的選手。黃保羅則是投5局共用91球，被敲5安打、失2分（責失1分），承擔本季第7敗。
中職過去僅有兩次球隊敲出14安打以上、攻下1分以下，分別是2013年8月1日Lamigo桃猿、2019年8月16日中信兄弟隊，今晚的悍將寫下史上第3例。
