快訊

中職／飛力獅6局好投穩坐防禦率王 兄弟本季周二打12場吞10敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅（圖）6局無失分好投，獲選為單場MVP。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅（圖）6局無失分好投，獲選為單場MVP。 圖／統一獅隊提供

兩支「周二病」重症患者今天正面交鋒，統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅6局無失分好投，獲選為單場MVP。

兄弟先發投手羅戈投5局被敲4安打、失4分（責失3分），獅隊在5局下有所突破，靠1安打、1保送，以及二壘手岳東華的接球失誤，無人出局攻占滿壘，林佳緯一壘打、蘇智傑二壘打各挹注2分打點，灌進4分大局，成為此役勝敗分水嶺。

獅隊洋投飛力獅帶著新做的美甲上陣，先發6局共用94球，僅被敲3安打、無失分，送出7次三振，拿下本季第9勝，防禦率下修1.74繼續穩坐榜首。

辛俊昇、髙塩將樹各自負責1局都是三上三下，陳韻文把關的9局上，兩出局後被許基宏敲出安打，黃韋盛打向中外野也落地形成安打，加上守備失誤，讓兄弟跑回分數避免遭到完封。

至今天賽前，周二賽事以兄弟2勝9敗、獅隊3勝8敗為戰績最差的球隊，兩隊先前兩次在周二碰頭，各取1勝，第三度交鋒由獅隊搶下勝利。

統一獅 許基宏

相關新聞

亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

U15亞洲青少棒錦標賽預賽最後一天，中華隊提前在4局以18：0「扣倒」泰國隊，以2勝1敗完成預賽，迎接21日展開的超級循...

中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

樂天桃猿隊趕在831大限前簽下新洋投，為具備2季大聯盟資歷的31歲美籍左投巴拉賈（Caleb Baragar，尚未確定譯...

中職／本季打57場終於解鎖首轟 吳念庭兩分砲助雄鷹屠龍

吳念庭本季前56場出賽、239打席，全壘打還掛蛋，本季首轟今天降落在台東棒球場，第一局的兩分砲就為台鋼雄鷹隊打下氣勢，終...

中職／飛力獅6局好投穩坐防禦率王 兄弟本季周二打12場吞10敗

兩支「周二病」重症患者今天正面交鋒，統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅6局無失分好投，獲選...

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，推出「藍焰虎威」主題球衣，...

中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

味全龍隊將在8月29至31日於台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟隊，這檔龍象大戰攸關下半季戰績排名，龍隊球團攜手全球知名披薩品牌...

