中職／飛力獅6局好投穩坐防禦率王 兄弟本季周二打12場吞10敗

兩支「周二病」重症患者今天正面交鋒，統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅6局無失分好投，獲選為單場MVP。

兄弟先發投手羅戈投5局被敲4安打、失4分（責失3分），獅隊在5局下有所突破，靠1安打、1保送，以及二壘手岳東華的接球失誤，無人出局攻占滿壘，林佳緯一壘打、蘇智傑二壘打各挹注2分打點，灌進4分大局，成為此役勝敗分水嶺。

獅隊洋投飛力獅帶著新做的美甲上陣，先發6局共用94球，僅被敲3安打、無失分，送出7次三振，拿下本季第9勝，防禦率下修1.74繼續穩坐榜首。

辛俊昇、髙塩將樹各自負責1局都是三上三下，陳韻文把關的9局上，兩出局後被許基宏敲出安打，黃韋盛打向中外野也落地形成安打，加上守備失誤，讓兄弟跑回分數避免遭到完封。

至今天賽前，周二賽事以兄弟2勝9敗、獅隊3勝8敗為戰績最差的球隊，兩隊先前兩次在周二碰頭，各取1勝，第三度交鋒由獅隊搶下勝利。