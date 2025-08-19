中職／本季打57場終於解鎖首轟 吳念庭兩分砲助雄鷹屠龍

吳念庭本季前56場出賽、239打席，全壘打還掛蛋，本季首轟今天降落在台東棒球場，第一局的兩分砲就為台鋼雄鷹隊打下氣勢，終場以5：2擊敗味全龍隊，取得3連勝。

龍隊先發投手龍聖先發6局被敲5安打、失5分（責失3分），有4次三振、5次四壞。

龍聖一開賽就以保送王博玄開局，吳念庭補上兩分砲，幫助雄鷹先馳得點，他的本季首轟直到8月才出爐，也讓他在8月12日迎接第一胎誕生後再逢喜事。

雄鷹第3局又是王博玄的保送開路，曾子祐敲內野安打，魔鷹補上安打先送回1分打點，張肇元、王柏融的打席先後出現右外野手曾聖安、一壘手吉力吉撈．鞏冠的失誤，讓雄鷹攻勢延燒，最終單局進帳3分，擴大為5：0領先。

雄鷹洋投艾速特先發6局被敲5安打、失2分，第5局出現2保送後被曾聖安敲安掉分，第6局則是首位打者李凱威敲安，靠吉力吉撈．鞏冠安打進占三壘，劉基鴻的滾地球再送回龍隊的第2分。

此役為雄鷹本季第86場比賽，要進入打擊榜需要267打席，吳念庭此役打完為243打席，目前打擊率還在3成46高檔，要補足打席還要追趕一段時間。