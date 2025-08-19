快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

中職／本季打57場終於解鎖首轟 吳念庭兩分砲助雄鷹屠龍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭敲出兩分砲，也是他的本季首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
吳念庭敲出兩分砲，也是他的本季首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

吳念庭本季前56場出賽、239打席，全壘打還掛蛋，本季首轟今天降落在台東棒球場，第一局的兩分砲就為台鋼雄鷹隊打下氣勢，終場以5：2擊敗味全龍隊，取得3連勝。

龍隊先發投手龍聖先發6局被敲5安打、失5分（責失3分），有4次三振、5次四壞。

龍聖一開賽就以保送王博玄開局，吳念庭補上兩分砲，幫助雄鷹先馳得點，他的本季首轟直到8月才出爐，也讓他在8月12日迎接第一胎誕生後再逢喜事。

雄鷹第3局又是王博玄的保送開路，曾子祐敲內野安打，魔鷹補上安打先送回1分打點，張肇元、王柏融的打席先後出現右外野手曾聖安、一壘手吉力吉撈．鞏冠的失誤，讓雄鷹攻勢延燒，最終單局進帳3分，擴大為5：0領先。

雄鷹洋投艾速特先發6局被敲5安打、失2分，第5局出現2保送後被曾聖安敲安掉分，第6局則是首位打者李凱威敲安，靠吉力吉撈．鞏冠安打進占三壘，劉基鴻的滾地球再送回龍隊的第2分。

此役為雄鷹本季第86場比賽，要進入打擊榜需要267打席，吳念庭此役打完為243打席，目前打擊率還在3成46高檔，要補足打席還要追趕一段時間。

吳念庭 曾聖安

延伸閱讀

中職／曾昱磬單場雙響砲助雄鷹搶勝 獅隊林祖傑登板投球

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

中職／陳克羿對雄鷹、本季首勝都入帳 古久保讚：投得漂亮

中職／林泓育三分砲逆轉 猿隊追平雄鷹並列第三

相關新聞

亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

U15亞洲青少棒錦標賽預賽最後一天，中華隊提前在4局以18：0「扣倒」泰國隊，以2勝1敗完成預賽，迎接21日展開的超級循...

中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

樂天桃猿隊趕在831大限前簽下新洋投，為具備2季大聯盟資歷的31歲美籍左投巴拉賈（Caleb Baragar，尚未確定譯...

中職／本季打57場終於解鎖首轟 吳念庭兩分砲助雄鷹屠龍

吳念庭本季前56場出賽、239打席，全壘打還掛蛋，本季首轟今天降落在台東棒球場，第一局的兩分砲就為台鋼雄鷹隊打下氣勢，終...

中職／飛力獅6局好投穩坐防禦率王 兄弟本季周二打12場吞10敗

兩支「周二病」重症患者今天正面交鋒，統一獅隊靠5局下攻下4分大局，終場以4：1擊敗中信兄弟隊，飛力獅6局無失分好投，獲選...

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，推出「藍焰虎威」主題球衣，...

中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

味全龍隊將在8月29至31日於台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟隊，這檔龍象大戰攸關下半季戰績排名，龍隊球團攜手全球知名披薩品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。