亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

U15亞洲青少棒錦標賽預賽最後一天，中華隊提前在4局以18：0「扣倒」泰國隊，以2勝1敗完成預賽，迎接21日展開的超級循環複賽，A組由南韓隊帶1勝、中華隊帶1敗晉級，B組則是日本隊帶1勝、菲律賓隊帶1敗出線。

今天面對實力有段落差的泰國隊，中華隊局局都有分數進帳，前2局打完已握7：0領先，3局下一口氣打了16人次、灌進11分大局，達到提前結束比賽的分差。

中華隊由莊子濬擔任先發投手，首局出現1次四壞球、1次觸身球保送，一開賽就先出現動盪，好在接下來連飆2K，凍結住得點圈有人危機，也開啟後續的三振秀，莊子濬最終投2局送出5K，第二任投手曾乙喆投1局賞3K，林亞倫4局上登板，連抓3個出局數收工。

過去11屆U15亞洲青少棒錦標賽，中華隊7度稱霸，本屆挑戰賽史第8冠，複賽預計在21日面對菲律賓、22日面對日本，爭取前兩名進入冠軍賽的席次。