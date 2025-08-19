中職／台鋼雄鷹捐贈10萬元給台東體中 協助重建棒球場

快訊

中央社／ 台北19日電
中華職棒台鋼雄鷹隊19日表示，台東體中棒球隊的練習場地颱風楊柳嚴重受損，19日在台東棒球場的中職主場賽事之前，捐贈新台幣10萬元幫助重建。（台鋼雄鷹提供）中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊19日表示，台東體中棒球隊的練習場地颱風楊柳嚴重受損，19日在台東棒球場的中職主場賽事之前，捐贈新台幣10萬元幫助重建。（台鋼雄鷹提供）中央社

中職台鋼雄鷹隊今天表示，因颱風楊柳造成台東體中棒球隊的練習場地嚴重受損，因此雄鷹球團希望拋磚引玉，今天在台東棒球場的主場賽事之前，捐贈新台幣10萬元幫助重建。

上週颱風楊柳襲台，造成花東地區災情，也讓台東體中棒球隊練習場地嚴重受損，影響選手練習。台鋼雄鷹球團表示，除了中職會長蔡其昌積極向教育部爭取修復補助，本季持續在台東安排主場賽事的雄鷹球團也希望拋磚引玉，邀請大家一起關心、力挺。

台鋼雄鷹今天在台東棒球場進行主場賽事、迎戰味全龍隊，賽前特別進行捐贈儀式，雄鷹球團邀請台東體中校長陳明志以及棒球隊球員到場，由副領隊楊士霈代表球團捐贈10萬元予台東體中，作為颱風楊柳災後重建使用。

台鋼雄鷹連2年安排台東主場賽事，今年共2個系列賽、4場比賽，分別在8月5、6日以及今明2天，其中首個系列賽與富邦悍將進行2連戰，2場比賽共吸引破萬名球迷進場，球團表示，非常感謝台東鄉親熱情支持。

中職 棒球 台鋼雄鷹

相關新聞

亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

U15亞洲青少棒錦標賽預賽最後一天，中華隊提前在4局以18：0「扣倒」泰國隊，以2勝1敗完成預賽，迎接21日展開的超級循...

中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

樂天桃猿隊趕在831大限前簽下新洋投，為具備2季大聯盟資歷的31歲美籍左投巴拉賈（Caleb Baragar，尚未確定譯...

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，推出「藍焰虎威」主題球衣，...

中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

味全龍隊將在8月29至31日於台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟隊，這檔龍象大戰攸關下半季戰績排名，龍隊球團攜手全球知名披薩品牌...

威廉波特少棒賽／劉韋亨11K封鎖阿魯巴再過一關 教頭看首局0安可得分是關鍵

台北市東園國小棒球隊遠征威廉波特世界少棒錦標賽，今天在國際組再過一關，以4：0擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，下一場將面對...

