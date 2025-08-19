中職／台鋼雄鷹捐贈10萬元給台東體中 協助重建棒球場

中職台鋼雄鷹隊今天表示，因颱風楊柳造成台東體中棒球隊的練習場地嚴重受損，因此雄鷹球團希望拋磚引玉，今天在台東棒球場的主場賽事之前，捐贈新台幣10萬元幫助重建。

上週颱風楊柳襲台，造成花東地區災情，也讓台東體中棒球隊練習場地嚴重受損，影響選手練習。台鋼雄鷹球團表示，除了中職會長蔡其昌積極向教育部爭取修復補助，本季持續在台東安排主場賽事的雄鷹球團也希望拋磚引玉，邀請大家一起關心、力挺。

台鋼雄鷹今天在台東棒球場進行主場賽事、迎戰味全龍隊，賽前特別進行捐贈儀式，雄鷹球團邀請台東體中校長陳明志以及棒球隊球員到場，由副領隊楊士霈代表球團捐贈10萬元予台東體中，作為颱風楊柳災後重建使用。

台鋼雄鷹連2年安排台東主場賽事，今年共2個系列賽、4場比賽，分別在8月5、6日以及今明2天，其中首個系列賽與富邦悍將進行2連戰，2場比賽共吸引破萬名球迷進場，球團表示，非常感謝台東鄉親熱情支持。