中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

樂天桃猿隊趕在831大限前簽下新洋投，為具備2季大聯盟資歷的31歲美籍左投巴拉賈（Caleb Baragar，尚未確定譯名），預計20日晚間抵達台灣，副領隊沈鈺傑表示，「Baragar擁有大聯盟經驗與穩定的投球表現，三振能力出色。此番來台前方才完成墨聯賽事，狀況維持良好，相信能迅速融入球隊，成為下半季即戰力。」

巴拉賈身高190公分，出身於美國職棒舊金山巨人隊體系，並曾於2020、21年間登上大聯盟，共出賽49場，繳出優異的7勝2敗、防禦率2.78。

巴拉賈本季先前效力墨西哥聯盟提華納公牛隊（Toros de Tijuana），出賽11場，繳出5勝0敗、防禦率3.59佳績。

其中在當地時間5月23日的比賽，他僅先發1局失4分退場，1局下2次保送後被敲出三分砲，2局下再面對首位打者出現觸身球後退場，而這其實是因為他的手套被裁判檢查出黏性物質，當場遭到驅逐出場，因球隊在他退場時早已打下9分，因此無關勝敗。

在墨西哥聯盟的懲處出爐之前，公牛球團先一步發出聲明，澄清球團對巴拉賈的行為並不知情且不支持，他已承認自己犯錯，願意接受聯盟的任何懲處，球隊也將祭出內規處置，球團相信他已從這次錯誤中學到一課，他將繼續留在球隊，穿著公牛球衣出賽，彌補自己的過錯。墨聯最終給予10場禁賽處分。