中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

味全龍隊將在8月29至31日於台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟隊，這檔龍象大戰攸關下半季戰績排名，龍隊球團攜手全球知名披薩品牌「達美樂Domino's Pizza」打造大巨蛋多元觀賽體驗，三天賽後都將邀請知名歌手與團體，帶來結合棒球、美食與音樂的娛樂盛會。

龍隊8月29日至31日台北大巨蛋主場門票，目前已於官方售票網全面開賣，3天門票合計已售出近8萬張。球團今日公布8月30、31日演出陣容，30日賽後將由台灣人氣樂團美秀集團及華語樂壇傳奇搖滾歌手趙傳接力開唱，31日邀請創作鬼才盧廣仲、台灣金曲獎常勝軍蔡健雅，以及搖滾雙人組合動力火車。

美秀集團以其獨特的「賽博台客」風格在樂壇獨樹一格，音樂融合搖滾、龐克、民謠等多種元素，歌詞充滿台味又帶有詩意。美秀集團不僅音樂風格強烈，舞台表演更是充滿視覺與聽覺的衝擊力，曾以專輯《美秀集團同名專輯》入圍金曲獎最佳樂團獎。華語樂壇傳奇搖滾歌手趙傳，以高亢且極具穿透力的嗓音聞名。出道三十多年來，唱紅無數經典金曲，如《我很醜，可是我很溫柔》、《我是一隻小小鳥》等，成為跨世代的共同記憶，更曾獲金曲獎最佳國語男歌手獎肯定，至今仍是許多人心中的搖滾精神代表。

盧廣仲以獨特音樂風格和充滿正能量的個人魅力深受喜愛，其音樂作品如《100種生活》、《OH YEAH!!!》等，總是充滿生活化的趣味與哲思，曾多次獲頒金曲獎、金馬獎、金鐘獎等相關獎項，是最年輕的三金得主。蔡健雅是華語樂壇頂尖的創作女歌手，以獨特沙啞嗓音和細膩的詞曲創作見長，是金曲獎史上獲得「最佳國語女歌手」獎項最多的女歌手，其音樂總能溫暖而深刻地觸動人心，讓聽眾在歌聲中找到情感的共鳴與力量。搖滾雙人組合動力火車，由尤秋興和顏志琳組成，以高亢清亮的嗓音和極具爆發力的合聲聞名，經典作品如《忠孝東路走九遍》、《當》等，唱出無數人青春的回憶。此外，將於8月29日登場的日系女神級嘉賓亦將於近期公布。