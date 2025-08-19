威廉波特少棒賽／劉韋亨11K封鎖阿魯巴再過一關 教頭看首局0安可得分是關鍵

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣東園國小少棒隊。特約記者許振輝／攝影
台灣東園國小少棒隊。特約記者許振輝／攝影

台北市東園國小棒球隊遠征威廉波特世界少棒錦標賽，今天在國際組再過一關，以4：0擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，下一場將面對強敵拉丁美洲區代表委內瑞拉，他們剛在今天以4：0擊敗日本隊。

中華隊首局靠蔡瑀格四壞、陳啟盛觸身球保送攻占得點圈，蔡瑀格隨後分別因盜壘、對手捕逸推進壘包，在沒有安打的情況下攻下第1分。第二局也是保送開啟的攻勢，陳世鴻二壘打搶下第2分。第4局賴昱翰在二、三壘有人敲出適時安打，一棒帶有兩分打點。

中華隊由劉韋亨先發4.2局被敲3安打、無失分，有11次三振、1次保送，第5局林晉擇接手一、二壘有人局面，登板先投出觸身球釀成滿壘，但隨即飆K解危。陳啟盛負責6局下，僅面對3人次守成，雖開局出現保送，但中華隊成功抓到盜壘出局。

總教練賴敏男表示，這場比賽是先攻，首局可以先拿到分數很關鍵，「這場打擊算是沒有發揮，但選手有精準選球上壘、有效跑壘，在沒有安打下先得分，進而穩定軍心。」至於投手群有效壓制，他表示，先前有去看加勒比海的比賽，觀察到對方速度快、對直球敏銳度高，因此有和投手交代，用變化球對決，也要盡量把球投進去、減少用球量。

中華隊首戰有先發投手林晉擇3局飆9K，今天劉韋亨4.2局也狂送11K，賴敏男對自家投手戰力有信心，「這批選手從台灣選拔到亞太選拔，投手以今年來說非常完整。」接下來對上委內瑞拉，依然會以投手表現為後盾，「我們投手壓制力還不錯，會和選手講，以守為攻，只要不失分就不會輸，攻擊上就是在失分少的情況下去做有效攻擊。」

