威廉波特少棒賽／賽前與大聯盟球員互動 東園國小擊敗阿魯巴隊

代表亞太區出戰威廉波特世界少棒錦標賽的台灣小將，今天以4比0擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，順利在國際組賽程晉級。

以各國地區球隊為參賽資格的世界少棒錦標賽，每年夏天在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉行為期2週的賽事，各國小球員揮汗奮力爭取總冠軍。

代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊，14日擊敗墨西哥隊後，今天出戰代表加勒比海區的荷屬阿魯巴（Aruba）隊。

由於首戰獲勝，小球員除了有較長時間練球與休息外，期間參加主辦單位安排與大聯盟球員互動活動，觀賞紐約大都會與西雅圖水手的賽事。

台灣隊終場以4比0擊敗加勒比海區代表阿魯巴隊，繼續在國際組勝部晉級。

台灣小將將在台灣時間21日凌晨1時出戰委內瑞拉隊。