威廉波特少棒賽／賽前與大聯盟球員互動 東園國小擊敗阿魯巴隊
代表亞太區出戰威廉波特世界少棒錦標賽的台灣小將，今天以4比0擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，順利在國際組賽程晉級。
以各國地區球隊為參賽資格的世界少棒錦標賽，每年夏天在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉行為期2週的賽事，各國小球員揮汗奮力爭取總冠軍。
代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊，14日擊敗墨西哥隊後，今天出戰代表加勒比海區的荷屬阿魯巴（Aruba）隊。
由於首戰獲勝，小球員除了有較長時間練球與休息外，期間參加主辦單位安排與大聯盟球員互動活動，觀賞紐約大都會與西雅圖水手的賽事。
台灣隊終場以4比0擊敗加勒比海區代表阿魯巴隊，繼續在國際組勝部晉級。
台灣小將將在台灣時間21日凌晨1時出戰委內瑞拉隊。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言