亞洲青少棒賽／中華隊狂電巴基斯坦奪首勝 得分、勝負差距破紀錄
U15亞洲青少棒錦標賽開打第2天，中華隊面對實力相差一大截的巴基斯坦，從比賽一開始就瘋狂得分，提前在4局結束以27：0大勝，寫下大會單場最多得分紀錄。
中華隊昨天預賽首戰3：5不敵南韓，今天輕取巴基斯坦，明天在A組最後一戰和泰國交手， 預料也可輕鬆贏球，順利挺進21日四強複賽。
B組日本今天下午以24：1擊敗斯里蘭卡，得分、勝負差距都是大會紀錄，晚上中華隊火力全開，刷新這兩個數字。
中華隊一共出現23支安打，每局都有攻勢，1局上就狂攻8分，2到4局分別攻下2分、9分、8分，讓巴基斯坦潰不成軍。
中華隊投手高品瀚先發兩局，趙晟皓、楊家源各投1局，3人聯手7次三振，只被揮出1支安打，整場比賽的戰況一面倒。
A組南韓和B組日本、菲律賓都是2連勝，本屆賽事四強已經確定3席，就等中華隊明天出線。
