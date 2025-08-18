快訊

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲青少棒賽／中華隊狂電巴基斯坦奪首勝 得分、勝負差距破紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊先發投手高品瀚完全壓制對手。圖／中華棒球協會提供
中華隊先發投手高品瀚完全壓制對手。圖／中華棒球協會提供

U15亞洲青少棒錦標賽開打第2天，中華隊面對實力相差一大截的巴基斯坦，從比賽一開始就瘋狂得分，提前在4局結束以27：0大勝，寫下大會單場最多得分紀錄。

中華隊昨天預賽首戰3：5不敵南韓，今天輕取巴基斯坦，明天在A組最後一戰和泰國交手， 預料也可輕鬆贏球，順利挺進21日四強複賽。

B組日本今天下午以24：1擊敗斯里蘭卡，得分、勝負差距都是大會紀錄，晚上中華隊火力全開，刷新這兩個數字。

中華隊一共出現23支安打，每局都有攻勢，1局上就狂攻8分，2到4局分別攻下2分、9分、8分，讓巴基斯坦潰不成軍。

中華隊投手高品瀚先發兩局，趙晟皓、楊家源各投1局，3人聯手7次三振，只被揮出1支安打，整場比賽的戰況一面倒。

A組南韓和B組日本、菲律賓都是2連勝，本屆賽事四強已經確定3席，就等中華隊明天出線。

中華隊 青少棒錦標賽

延伸閱讀

亞洲青少棒賽／中華首戰3：5不敵韓國 胡冠威後援表現亮眼

世運會／暌違40年闖女壘金牌戰 中華隊奪銀平最佳

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

亞洲盃男籃／中華隊排第5創12年來最佳 籃協：繼續組最強中華隊

相關新聞

亞洲青少棒賽／中華隊狂電巴基斯坦奪首勝 得分、勝負差距破紀錄

U15亞洲青少棒錦標賽開打第2天，中華隊面對實力相差一大截的巴基斯坦，從比賽一開始就瘋狂得分，提前在4局結束以27：0大...

亞洲青少棒賽／日本獨掌投手田渕川真朋登板 吉見一起肯定勵志故事

U15亞洲青少棒錦標賽今天進行預賽第2天賽事，日本提前在4局結束以24：1大勝斯里蘭卡，開賽2連勝確定晉級複賽，日本獨掌...

中職／獅對象勝率只有2成5 飛力獅把關、林安可再拚20轟

統一獅隊明天將在高雄澄清湖球場擔任主隊，對中信兄隊展開2連戰首戰，這是獅隊7月27日在台北大巨蛋3連戰遭兄弟橫掃後，雙方...

中職／龍隊史首度在台東棒球場出賽 19日洋投龍聖先發

中職味全龍隊明天將是隊史首度在台東棒球場出賽，派出洋投龍聖先發，主場球隊台鋼雄鷹先發投手則為洋投艾速特

亞錦賽／培訓隊赴日移地訓練 首戰擊敗社會人AGEKKE

備戰亞洲棒球錦標賽，台灣培訓隊赴日本移地訓練，今天首戰與日本社會人AGEKKE隊交手，先發投手黃柏儒5.2局失3分，打線...

中職／富邦啦啦隊潔潔棚拍美照「神似楊冪」引熱議 展現跨足螢光幕潛力

近日富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員藍羽潔（潔潔）因一組粉色背景的棚拍美照在網路上掀起熱烈討論。照片中，藍羽潔以瓜子臉搭配水汪汪大眼，加上靈動的眼神，讓不少網友驚呼：「這不是楊冪嗎？」有些角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。