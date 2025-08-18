聽新聞
亞洲青少棒賽／日本獨掌投手田渕川真朋登板 吉見一起肯定勵志故事
U15亞洲青少棒錦標賽今天進行預賽第2天賽事，日本提前在4局結束以24：1大勝斯里蘭卡，開賽2連勝確定晉級複賽，日本獨掌投手田渕川真朋登板先發，還擔任第2棒打者，讓球迷相當感動。
日本投手教練、日職中日龍隊退役投手吉見一起說：「甲子園也有類似選手，他們的故事都非常勵志，令人期待未來的發展。」
田渕川真朋天生沒有左手掌，棒球生涯必須戴上特製手套，右手投球還能守備，靠著不斷努力進入國家隊；他的故事就像大聯盟退役名將亞伯特（Jim Abbott），成為自己的榜樣，也不認為這種狀況是缺憾。
日本昨天首戰14：1大勝香港，今天又輕鬆擊敗斯里蘭卡，兩場比賽加起來只打9局，一共攻下38分。
田渕川真朋今天1局下首次登板，因控球不穩投出5次保送，讓斯里蘭卡追成1：1平手，日本從第局開始不斷得分，只打4局就以23分之多獲勝。
吉見一起表示，田渕川真朋太緊張影響投球表現，會再和他溝通，給予再次登板機會。
日本不少球員的偶像都是大谷翔平，吉見一起認為，在U15這個層級，兼顧投打不但具有發展價值，也能幫助選手建立更多可能性，只要有想法都鼓勵嘗試。
