中職／獅對象勝率只有2成5 飛力獅把關、林安可再拚20轟

統一獅隊明天將在高雄澄清湖球場擔任主隊，對中信兄隊展開2連戰首戰，這是獅隊7月27日在台北大巨蛋3連戰遭兄弟橫掃後，雙方再度碰面，形成洋投飛力獅、羅戈對決場面，林安可也要再度挑本季第20轟。

獅隊雖奪上半季冠軍，成為首支打進季後賽的球隊，但今年對戰兄弟16場只贏4場（下半季1勝3敗），勝率只有2成5，也是獅隊唯一勝少敗多的對戰組合，年度戰績48勝39敗排名第2，落後兄弟的50勝36敗。

飛力獅本季16場先發投出8勝2敗，目前防禦率1.85在全聯盟排名第1，味全龍隊徐若熙1.92居次，再來就是羅戈2.03。

飛力獅對戰兄弟3場，合計20局失5分只有3分自責，防禦率1.35夠水準卻未奪勝，成為目前唯一未擊敗的對手；羅戈出賽18場投出8勝6敗，包括對決獅隊兩場，合計13局失7分有5分自責，拿到1勝、對戰防禦率3.46。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹目前22支全壘打排名第1，林安可7月30日面對徐若熙轟出3分砲後，接下來12場比賽熄火，19轟暫居第2，還差1轟達成連續兩季、生涯第3次單季20支全壘打紀錄。

林安可生涯7年累積108轟，中職史上排名24，再出現1轟就可追平獅隊退役球員劉芙豪。

樂天桃猿隊明天在桃園球場迎戰富邦悍將隊，魔神樂登板挑戰本季第10勝，期待繼雄鷹隊後勁（12勝）之後，成為全聯盟第2位達到二位數勝投的球員，悍將則由保羅應戰，爭取本季第4勝、生涯第6勝。

雄鷹、龍隊明天在台東交手，分別推出艾速特、龍聖登板先發，兩隊下半季沒有勝差，雄鷹僅以勝率千分之二領先，排名落後兄弟暫居第2。