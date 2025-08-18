中職／龍隊史首度在台東棒球場出賽 19日洋投龍聖先發

中職味全龍隊明天將是隊史首度在台東棒球場出賽，派出洋投龍聖先發，主場球隊台鋼雄鷹先發投手則為洋投艾速特。

台鋼雄鷹明天起以台東棒球場為主場，安排與味全龍2連戰，這也是龍隊史首度在台東棒球場亮相，龍隊在16日註冊台東出身的內野手陽念祖，總教練葉君璋先前接受媒體訪問時也提到，台東行預計會帶陽念祖。

龍隊明天派出洋投龍聖（Zac Lowther）先發，龍聖前一次對上雄鷹隊是5月23日，當時投7局失1分、奪下勝投，本季與雄鷹2場交手都是優質先發，戰績2勝、對戰防禦率1.38。

雄鷹隊下半季戰績維持在前段班、暫居第2名，近期拿下2連勝，明天派出洋投艾速特（Eric Stout）先發，艾速特前一次對上龍隊為6月14日，先發5局無失分、無關勝敗，本季與龍隊交手2場先發，戰績1勝，對戰防禦率0.69，數據亮眼。

統一7-ELEVEn獅隊明天將以澄清湖棒球場為主場迎戰中信兄弟，兄弟下半季戰績續居首位，明天派出洋投羅戈（Nivaldo Rodríguez）先發，羅戈近況不錯，前一場出賽為13日對味全龍，投9局無失分、無關勝敗，本季與獅交手總計2場先發、戰績1勝，對戰防禦率3.46。

獅隊明天派出洋投飛力獅（Felix Pena）先發，飛力獅上一次與兄弟對戰為7月26日，投7.2局無責失分、無關勝敗，本季與兄弟交手3場先發，沒有勝敗成績，對戰防禦率1.35，明天先發力拚幫助獅隊中止近期2連敗。

樂天桃猿明天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將，桃猿隊派出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，魔神樂本季對悍將4場先發，投出過1場完封，戰績2勝、沒有敗績，對戰防禦率1.33。

悍將昨天靠著洋投布坎南（David Buchanan）9局完封勝，助隊中止7連敗，明天派出本土投手黃保羅先發，盼延續勝場。