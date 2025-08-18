中職／富邦啦啦隊潔潔棚拍美照「神似楊冪」引熱議 展現跨足螢光幕潛力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊潔潔棚拍美照「神似楊冪」。取自潔潔IG
近日富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員藍羽潔（潔潔）因一組粉色背景的棚拍美照在網路上掀起熱烈討論。照片中，藍羽潔以瓜子臉搭配水汪汪大眼，加上靈動的眼神，讓不少網友驚呼：「這不是楊冪嗎？」有些角度神似度爆表，被讚為「陸劇女神複製貼上」。

雖然這組棚拍照中確實有部分視角與楊冪極為相似，但翻看藍羽潔在IG分享的其他照片，可以發現她的風格與楊冪截然不同。楊冪以優雅女神形象深入人心，而藍羽潔則擁有俏麗鄰家女孩的魅力，笑容真摯、表情靈活，散發出不一樣的吸引力。兩人雖然路線不同，但同樣是顏值在線的高人氣美女。

藍羽潔自幼成長於舞蹈環境中，她的父親正是知名舞蹈老師藍波。在父親的影響下，藍羽潔舞姿柔美且具爆發力，展現出深厚的舞蹈功底。2024年，她以練習生身份加入Fubon Angels，今年正式成為啦啦隊成員，憑藉球場上的活力應援與自信舞台魅力，逐步累積了大量粉絲

除了啦啦隊的亮眼表現，藍羽潔近期也開始活躍於綜藝節目，展現更多元化的才華。值得一提的是，父親藍波常親自陪伴女兒跑通告，在現場默默守候，父女間的深厚感情成為粉絲津津樂道的溫馨話題。

這組「神似楊冪」的棚拍美照不僅讓藍羽潔成為球場焦點，更突顯出她跨足螢光幕的潛力。有著明亮朝氣形象與卓越舞蹈實力的她，未來發展備受期待。藍羽潔能否在演藝圈闖出一片天？相信她的粉絲都拭目以待。

