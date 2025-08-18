亞錦賽／培訓隊赴日移地訓練 首戰擊敗社會人AGEKKE

備戰亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊赴日本移地訓練，今天首戰與日本社會人AGEKKE隊交手，先發投手黃柏儒5.2局失3分，打線適時串連搶分，終場以7比3搶勝。

亞洲棒球錦標賽中華隊由總教練湯登凱領軍，比賽將於9月在中國舉行，培訓隊經2個階段在台集訓後，16日啟程赴日本移地訓練。

培訓隊今天首場交流賽與日本社會人AGEKKE隊交手，培訓隊派出來自合庫棒球隊的投手黃柏儒先發，開賽稍微有狀況，1局下單局被敲3支安打失掉2分，2局下再被敲出2支安打再掉1分。

培訓隊2局上有攻勢，4棒陳敏賜率先敲出安打，靠著保送、暴投、高育瑋二壘打，一棒送回2分，再靠著滾地球、蔡瑋泰適時安打送回第3分。

2局打完兩隊3比3戰成平手，培訓隊3局上再起攻勢潘俊宇、蔡智榆接連安打，再靠著暴投、陳敏賜深遠高飛犧牲打送回超前分，7局上蔡智榆安打再拿1分，8局上再靠著保送、接連安打再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

培訓隊先發投手黃柏儒，3局過後越投越穩，總計投5.2局失掉3分責失分、拿下勝投，陽杰恩接手中繼投1.1局，楊尊凱、王政浩依序登板各投1局，牛棚投手群都沒有再掉分數，替球隊守住勝利，王政浩最快球速投到147公里。