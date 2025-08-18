快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，31日邀請劉品言與連晨翔夫妻檔擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，31日邀請劉品言與連晨翔夫妻檔擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，結合傳統信仰與棒球熱情，特別以月老為主題，今天球團公布31日將邀請新婚不久、即將迎接新生命的藝人劉品言與連晨翔夫妻檔擔任開球嘉賓。

劉品言過去因前往台南月老廟祈求姻緣而受到媒體關注，三年後真的與連晨翔攜手步入婚姻，如今更傳來懷孕喜訊，幸福指數再升級。此次她將以「準媽媽」身分重回月老加持的舞台，與連晨翔一同站上投手丘，象徵月老牽線、愛情與家庭的美滿成真。

這也是劉品言與連晨翔首次以夫妻檔身分共同為獅隊「良緣神助宮」主題日揭幕 ，兩人期盼透過這場開球，將甜蜜與好緣分分享給現場球迷，把這份來自「神助攻」的幸福傳遞給更多人。

「良緣神助宮」主題日特別攜手台南七大月老廟，包括鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮（北汕尾媽祖宮）、南鯤鯓代天府、大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟，將月老文化帶進球場。

連續兩天主題日規畫內野進場贈品分別為30日「姻緣簿筆記本」 與 31日「結良緣手機掛繩」；結合月老主題活動，遊戲攤位也特別規劃廣受歡迎的 「良緣扭蛋」，也可透過現場闖關任務成功後即可限量兌換。此外，活動邀請台南人氣命理師 「桃花交換所」老師駐點，為善男信女解答姻緣疑惑，球迷更有機會參加球團特別規劃的夢幻求婚企劃，讓愛情能量全面加持。

統一獅總經理蘇泰安表示，「球隊行銷活動結合廟宇季在地文化合作，已經邁向第四年，前年結合吼力發大財財神爺主題，今年結合浪漫愛情月老主題，每次廟宇季主題日帶給球迷許多驚喜的規劃，讓觀賞棒球能夠更生活化，今年非常可惜因為台南棒球場還在維修中，無法進行賽事，廟宇季活動改到新莊棒球場舉辦，也特別感謝富邦悍將場地的協助與支援，就如同今年廟宇主題日一樣，結良緣、作伙交陪，讓賽事與活動能順利進行，也邀請北部地區球迷一起進場感受千載難逢的廟宇季主題活動。」

棒球 統一獅 富邦悍將

延伸閱讀

劉品言實彈懷孕被虧精主費「現省300萬」連晨翔反應曝光了

劉品言37歲生日收3大禮！放閃連晨翔：明年有人祝你父親節快樂

劉品言挺6月孕肚暫離台灣 生日前夕做出重大決定

陪劉品言產檢 連晨翔還原初見寶寶比YA過程：很震撼！

相關新聞

中職／「攻蛋」兩大行家！兄弟主場60萬進場本周能達陣 悍將也有機會

中信兄弟隊去年成為中職史上第一支主場場均破萬的球隊，在球季倒數第二場主場確定達標，今年不僅將再次締造，且進度會大幅超前，...

MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人

釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭...

中職／揮別地獄8月？布坎南9局完封勝 悍將結束7連敗

富邦悍將隊的地獄八月，昨天跳出英雄人物，洋投布坎南演出九局完封勝，率領球隊以一比○擊敗中信兄弟隊，結束七連敗。總教練陳金...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／台灣大X悍將主題日 楊勇緯登投手丘

台灣大哥大攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「悍將中學主題日」，兩天的活動湧入近六萬人熱血應援。昨日台灣大運動家族選手、「柔道...

中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，結合傳統信仰與棒球熱情，特別以月老為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。