中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，結合傳統信仰與棒球熱情，特別以月老為主題，今天球團公布31日將邀請新婚不久、即將迎接新生命的藝人劉品言與連晨翔夫妻檔擔任開球嘉賓。

劉品言過去因前往台南月老廟祈求姻緣而受到媒體關注，三年後真的與連晨翔攜手步入婚姻，如今更傳來懷孕喜訊，幸福指數再升級。此次她將以「準媽媽」身分重回月老加持的舞台，與連晨翔一同站上投手丘，象徵月老牽線、愛情與家庭的美滿成真。

這也是劉品言與連晨翔首次以夫妻檔身分共同為獅隊「良緣神助宮」主題日揭幕 ，兩人期盼透過這場開球，將甜蜜與好緣分分享給現場球迷，把這份來自「神助攻」的幸福傳遞給更多人。

「良緣神助宮」主題日特別攜手台南七大月老廟，包括鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮（北汕尾媽祖宮）、南鯤鯓代天府、大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟，將月老文化帶進球場。

連續兩天主題日規畫內野進場贈品分別為30日「姻緣簿筆記本」 與 31日「結良緣手機掛繩」；結合月老主題活動，遊戲攤位也特別規劃廣受歡迎的 「良緣扭蛋」，也可透過現場闖關任務成功後即可限量兌換。此外，活動邀請台南人氣命理師 「桃花交換所」老師駐點，為善男信女解答姻緣疑惑，球迷更有機會參加球團特別規劃的夢幻求婚企劃，讓愛情能量全面加持。

統一獅總經理蘇泰安表示，「球隊行銷活動結合廟宇季在地文化合作，已經邁向第四年，前年結合吼力發大財財神爺主題，今年結合浪漫愛情月老主題，每次廟宇季主題日帶給球迷許多驚喜的規劃，讓觀賞棒球能夠更生活化，今年非常可惜因為台南棒球場還在維修中，無法進行賽事，廟宇季活動改到新莊棒球場舉辦，也特別感謝富邦悍將場地的協助與支援，就如同今年廟宇主題日一樣，結良緣、作伙交陪，讓賽事與活動能順利進行，也邀請北部地區球迷一起進場感受千載難逢的廟宇季主題活動。」