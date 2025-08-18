中職／「攻蛋」兩大行家！兄弟主場60萬進場本周能達陣 悍將也有機會

中信兄弟隊去年成為中職史上第一支主場場均破萬的球隊，在球季倒數第二場主場確定達標，今年不僅將再次締造，且進度會大幅超前，本周末在台北大巨蛋3連戰迎戰台鋼雄鷹隊，就有望跨越60萬人次進場。

兄弟本季至今進行43場主場賽事，票房累積56萬7219人，僅差3萬2781人就達陣60萬大關，本周末雖遇上球迷基數較低的雄鷹，但在大巨蛋作東，要集滿這個數字並不困難。

兄弟本季在大巨蛋8場擔任主場球隊，湧入22萬4814人，場均達到2萬8102人，將大巨蛋的效益發揮到最大。

富邦悍將在大巨蛋旅旅開出票房紅盤。資料照

富邦悍將隊上周末剛在大巨蛋舉辦年度重點的「悍將中學」主題日，也寫下票房大豐收，3戰共吸引7萬5769人進場，本季9場湧入19萬9804人，與兄弟成為目前僅有兩支「攻蛋」場均可以破兩萬的球隊，其他三隊都相距甚遠，雄鷹則是要到9月底才會前往大巨蛋擔任主場球隊。

悍將目前主場44場累積47萬9522人，也走在破60萬的道路上，接下來16場主場場均需達到7530人，但考驗在於只剩下兩場大巨蛋主場，「新莊城堡」也必須一起撐起數字。

台北大巨蛋本季各隊主場票房