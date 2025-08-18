快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「攻蛋」兩大行家！兄弟主場60萬進場本周能達陣 悍將也有機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊結束台北大巨蛋3連戰，票房大豐收。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊結束台北大巨蛋3連戰，票房大豐收。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊去年成為中職史上第一支主場場均破萬的球隊，在球季倒數第二場主場確定達標，今年不僅將再次締造，且進度會大幅超前，本周末在台北大巨蛋3連戰迎戰台鋼雄鷹隊，就有望跨越60萬人次進場。

兄弟本季至今進行43場主場賽事，票房累積56萬7219人，僅差3萬2781人就達陣60萬大關，本周末雖遇上球迷基數較低的雄鷹，但在大巨蛋作東，要集滿這個數字並不困難。

兄弟本季在大巨蛋8場擔任主場球隊，湧入22萬4814人，場均達到2萬8102人，將大巨蛋的效益發揮到最大。

富邦悍將在大巨蛋旅旅開出票房紅盤。資料照
富邦悍將在大巨蛋旅旅開出票房紅盤。資料照

富邦悍將隊上周末剛在大巨蛋舉辦年度重點的「悍將中學」主題日，也寫下票房大豐收，3戰共吸引7萬5769人進場，本季9場湧入19萬9804人，與兄弟成為目前僅有兩支「攻蛋」場均可以破兩萬的球隊，其他三隊都相距甚遠，雄鷹則是要到9月底才會前往大巨蛋擔任主場球隊。

悍將目前主場44場累積47萬9522人，也走在破60萬的道路上，接下來16場主場場均需達到7530人，但考驗在於只剩下兩場大巨蛋主場，「新莊城堡」也必須一起撐起數字。

台北大巨蛋本季各隊主場票房

主場球隊 已賽場次(周二到周四場次) 總票房 場均

中信兄弟 8場(0場） 22萬4814人 2萬8102人

富邦悍將 9場(3場) 19萬9804人 2萬2200人

味全龍 12場(6場) 19萬0526人 1萬5877人

統一獅 6場(0場) 9萬4550人 1萬5758人

樂天桃猿 7場(4場) 8萬9351人 1萬2764人

樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟

延伸閱讀

中職／曾昱磬單場雙響砲助雄鷹搶勝 獅隊林祖傑登板投球

中職／台灣大「悍將中學主題日」湧6萬人應援 楊勇緯登蛋開球

影／中職 洋投布坎南首勝、首次完投完封 悍將擊敗兄弟

中職／悍將低潮布坎南演出英雄好投 豊暐被觸動：想哭了啦！

相關新聞

中職／「攻蛋」兩大行家！兄弟主場60萬進場本周能達陣 悍將也有機會

中信兄弟隊去年成為中職史上第一支主場場均破萬的球隊，在球季倒數第二場主場確定達標，今年不僅將再次締造，且進度會大幅超前，...

MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人

釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭...

中職／揮別地獄8月？布坎南9局完封勝 悍將結束7連敗

富邦悍將隊的地獄八月，昨天跳出英雄人物，洋投布坎南演出九局完封勝，率領球隊以一比○擊敗中信兄弟隊，結束七連敗。總教練陳金...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／台灣大X悍將主題日 楊勇緯登投手丘

台灣大哥大攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「悍將中學主題日」，兩天的活動湧入近六萬人熱血應援。昨日台灣大運動家族選手、「柔道...

中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

統一獅隊將在8月30、31日在新莊棒球場舉辦府城獅吼宮廟宇季「良緣神助宮」主題日，結合傳統信仰與棒球熱情，特別以月老為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。