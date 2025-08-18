MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人

釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭追平比數，延長10局下又被海斯（Austin Hays）揮出再見安打，終場以2：3落敗，吞下本月首敗。

釀酒人2日擊敗國民隊後，連續4個3連戰橫掃國民、勇士、大都會、海盜隊，作客辛辛那提對紅人前兩戰也獲勝，今天拚到延長賽才輸球，明星外野手葉力奇（Christian Yelich）向隊友說：「忘掉這件事，我們明天再來。」

Austin Hays walks it off in extras to put an end to Milwaukee's streak! pic.twitter.com/WbJeDxcJlC — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年8月17日

釀酒人從7月7日起，最近34場比賽贏了29場，本季戰績78勝45敗在大聯盟穩居榜首，也是唯一勝率超過6成（6成34）的球隊，明起轉戰芝加哥對小熊隊進行5連戰。

紅人左投艾伯特（Andrew Abbott）今天先發7局，只被揮出4支安打、投出7次三振、無失分，紅人打到8局結束仍以1：0領先，9局上「守護神」帕岡（Emilio Pagan）被康崔拉斯（William Contreras）轟出兩分砲，變成1：2落後。

紅人9局下靠崔維諾（Jose Trevino）關鍵安打追平比數，進入延長賽後再靠海斯再見安打終結釀酒人14連勝，仍是本季唯一系列賽未遭橫掃的球隊。

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）說：「這場比賽提醒球員，每顆球都很重要，不到最後一刻不算結束。」