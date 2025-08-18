快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅人終結釀酒人14連勝。 美聯社
紅人終結釀酒人14連勝。 美聯社

釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭追平比數，延長10局下又被海斯（Austin Hays）揮出再見安打，終場以2：3落敗，吞下本月首敗。

釀酒人2日擊敗國民隊後，連續4個3連戰橫掃國民、勇士、大都會、海盜隊，作客辛辛那提對紅人前兩戰也獲勝，今天拚到延長賽才輸球，明星外野手葉力奇（Christian Yelich）向隊友說：「忘掉這件事，我們明天再來。」

釀酒人從7月7日起，最近34場比賽贏了29場，本季戰績78勝45敗在大聯盟穩居榜首，也是唯一勝率超過6成（6成34）的球隊，明起轉戰芝加哥對小熊隊進行5連戰。

紅人左投艾伯特（Andrew Abbott）今天先發7局，只被揮出4支安打、投出7次三振、無失分，紅人打到8局結束仍以1：0領先，9局上「守護神」帕岡（Emilio Pagan）被康崔拉斯（William Contreras）轟出兩分砲，變成1：2落後。

紅人9局下靠崔維諾（Jose Trevino）關鍵安打追平比數，進入延長賽後再靠海斯再見安打終結釀酒人14連勝，仍是本季唯一系列賽未遭橫掃的球隊。

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）說：「這場比賽提醒球員，每顆球都很重要，不到最後一刻不算結束。」

紅人 釀酒人

延伸閱讀

MLB／大谷棒打達比修帶動4分攻勢 貝茲致勝轟助道奇橫掃教士

MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

MLB／葉力奇特製球棒轟雙響砲 釀酒人落後7分逆轉奪13連勝史上首見

MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

相關新聞

MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人

釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭...

中職／揮別地獄8月？布坎南9局完封勝 悍將結束7連敗

富邦悍將隊的地獄八月，昨天跳出英雄人物，洋投布坎南演出九局完封勝，率領球隊以一比○擊敗中信兄弟隊，結束七連敗。總教練陳金...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／台灣大X悍將主題日 楊勇緯登投手丘

台灣大哥大攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「悍將中學主題日」，兩天的活動湧入近六萬人熱血應援。昨日台灣大運動家族選手、「柔道...

亞洲青少棒賽／中華首戰3：5不敵韓國 胡冠威後援表現亮眼

亞洲青少棒錦標賽中華今天開幕首戰迎戰韓國隊，中華隊後援投手胡冠威投5局飆6K失1分、表現亮眼，中華隊2局下攻3分，但比賽...

中職／球迷漏球還好是全壘打…林泓育對龍隊外野臂力有顧忌

樂天桃猿隊今天從0：2開局，6局上的逆轉3分攻勢又在6局下丟失，好在8、9局的反撲以6：5擊敗味全龍隊作收，作為攻勢發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。