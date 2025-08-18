聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／延長賽結束隊史最長14連勝 釀酒人近34戰29勝超驚人
釀酒人隊近況火熱，昨天締造14連勝紀錄寫下隊史新高，今天對紅人隊進行3連戰最後一戰，打完9局上又以2：1領先，但9局下遭追平比數，延長10局下又被海斯（Austin Hays）揮出再見安打，終場以2：3落敗，吞下本月首敗。
釀酒人2日擊敗國民隊後，連續4個3連戰橫掃國民、勇士、大都會、海盜隊，作客辛辛那提對紅人前兩戰也獲勝，今天拚到延長賽才輸球，明星外野手葉力奇（Christian Yelich）向隊友說：「忘掉這件事，我們明天再來。」
釀酒人從7月7日起，最近34場比賽贏了29場，本季戰績78勝45敗在大聯盟穩居榜首，也是唯一勝率超過6成（6成34）的球隊，明起轉戰芝加哥對小熊隊進行5連戰。
紅人左投艾伯特（Andrew Abbott）今天先發7局，只被揮出4支安打、投出7次三振、無失分，紅人打到8局結束仍以1：0領先，9局上「守護神」帕岡（Emilio Pagan）被康崔拉斯（William Contreras）轟出兩分砲，變成1：2落後。
紅人9局下靠崔維諾（Jose Trevino）關鍵安打追平比數，進入延長賽後再靠海斯再見安打終結釀酒人14連勝，仍是本季唯一系列賽未遭橫掃的球隊。
釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）說：「這場比賽提醒球員，每顆球都很重要，不到最後一刻不算結束。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言